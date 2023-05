EH Bildu aplaude la decisión de los 7 condenados por delitos de sangre de renunciar si son elegidos

EH Bildu ha aplaudido el gesto "significativo e inequívoco" de los 7 condenados por delitos de sangre a renunciar a sus actas en los ayuntamienetos en caso de resultar elegidos el 28 de mayo. En una comparecencia sin preguntas, su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha valorado esta decisión y ha denunciado además la nueva campaña de acoso y derribo a EH Bildu por intereses "políticos y electorales".

No obstante, Otegi ha admitido que "esta realidad" no debe servir de pretexto para hacer su propia "reflexión" y pese a considerar "inevitable" que se pongan en marcha este "tipo de operaciones" ha admitido que la obligación de EH Bildu consiste en "hacer todo lo posible para evitarlas o mitigar sus efectos". Por ello ha reafirmado la voluntad de EH Bildu de avanzar hacia el futuro y no generar "zozobra" en otros sectores que, "desde la diversidad e incluso la discrepancia, están dispuestos a recorrer el camino para la construcción de la convivencia democrática mediante el ejercicio de todos los derechos para todas las personas", ha afirmado Otegi.

En este sentido Otegi ha asegurado que los 4.500 candidatos de EH Bildu «suscriben el compromiso con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas" y confían en que la ciudadanía vasca «sabrá interpretar los pasos y compromisos reales habidos estos años para superar el ciclo de enfrentamiento anterior y aspirar a un futuro de paz y libertad».

RENUNCIA

La valoración de la Mesa Nacional de EH Bldu se produce después de que los siete condenados por asesinatos de ETA que iban en las listas de EH Bildu hayan anunciado este marters que "no tomarán el cargo para contribuir a la convivencia y la paz".

Estos siete exmiembros de ETA han remitido un texto conjunto al portal Naiz en el que explican que con esta decisión se quieren dirigir "en primer lugar a las víctimas de ETA y, en general, a todas las personas que han sufrido en este conflicto" para que sus palabras o acciones no añadan "jamás el más mínimo padecimiento al ya habido".

Entre los siete aspirantes con delitos de sangre y en los primeros puestos de las candidaturas, figuran los condenados por asesinato Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la de Berrioplano, así como Begoña Uzkudun Etxenagusia, tercera en la de Erregil. Asier Uribarri Benito, condenado como cómplice en el asesinato de un guardia civil, ocupaba el puesto 4 para Maruri-Jatabe; Agustín Muiños Dias, número 6 en Legutiano, fue sentenciado por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano y Juan Ramón Rojo González, en el puesto 21 de la candidatura de Irun, por el asesinato de Francisco Gil Mendoza en 1991. Como suplentes figuraban los condenados por colaboración en asesinato José Antonio Torre Altonaga, en Mungia, y Lander Maruri Basagoiti, en la de Zierbena.