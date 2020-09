Bildarratz no logra desactivar la huelga en toda la enseñanza vasca del día 15

Habrá huelga en toda la enseñanza vasca, pública y concertada, y también en el transporte, limpieza y comedores, el próximo martes día 15. El nuevo consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha comenzado una ronda con los agentes del sector, pero su buena disposición no ha bastado para desactivar la convocatoria. Los sindicatos Steilas, LAB, ELA, CCOO y UGT agradecen su diálogo pero a estas alturas quieren compromisos que no ha habido sobre la mesa: más recursos y contrataciones para retomar de forma "segura y consensuada" las clases presenciales.Y advierten, hasta no lograrlo seguirán con las movilizaciones.

"Llega tarde"

En un comunicado conjunto estos sindicatos, que se han concentrado por la tarde frente a las sedes del Gobierno Vasco en las tras capitales, han valorado que el nuevo consejero los haya llamado tras meses sin interlocución con el Departamento, pero han lamentado que las reuniones "han llegado tarde". "Más allá de algunas declaraciones de intenciones, hemos visto pocas precisiones y garantías y una nula previsión de recursos", han asegurado la centrales sindicales, que creen que las citas de hoy responden "más a un intento fallido de paralizar las movilizaciones" que a un intento de iniciar "un proceso real y efectivo de negociación".

Demandas

Por ello, han decidido mantener la huelga "para exigir un retorno presencial seguro y consensuado en la educación", lo que a su juicio pasa por ampliar plantillas, dotar a los colegios de EPI "cuanto antes", reducir las ratiso de alumnado, garantizar un espacio de 3 metros cuadrados por persona y fijar un máximo de 10-15 estudiantes por aula, entre otras medidas.

Compromiso en comedores

Sí ha habido un compromiso que esperaban como agua de mayo las familias, que se garantice el servicio de comedor para los centros que lo han suspendido por falta de espacio y que podrían recurrir a habilitar aulas. Así lo exigía en el primer encuentro mantenido hoy en el GV Luourdes Imaz desde las ampas, confirmaba el avance Ana Pérez de Steilas, que calculaba la recuperación del jantoki para "octubre". Mañana Bildarratz recibirá a los agentes de la concertada y se reunirá con Eudel para concretar los espacios que van a ceder los ayuntamientos a los colegios, de momento hay un listado de medio millar, que incluye frontones o casas de cultura.

Nuevo cierre de colegio

A los cierres de dos colegios esta semana de inicio de curso en Mungia y Zaldivar, se suma el de una haurreskola de Vitoria, Katagorri, en el barrio de Salburua. Y antes ni siquiera iniciaron las clases un centro de Amezqueta y otra guardería de Sondika. En todos los casos ha sido por positivos entre el personal docente.