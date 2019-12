Bilbao refuerza los alojamientos para personas sin hogar por la previsión de bajas temperaturas

El Consistorio bilbaíno ofrece un total de 321 plazas en los albergues, entre plazas habituales y plazas de invernal, a las que se suman más de 60 nuevas plazas por la “Ola de Frío” y se deja abierta la posibilidad de abrir nuevos emplazamientos en caso de mayor demanda por parte de las personas sin hogar.

El objetivo del Ayuntamiento de Bilbao con estas medidas de urgencia es que todas las personas sin techo que soliciten alojamiento, a través del área de Acción Social, tengan respuesta y sean atendidas adecuadamente. De esta manera, las personas sin hogar pueden acceder a centros de alojamiento y reducir el impacto del frío y proteger su salud.

Sin requisitos de acceso

Cuando se dan estas situaciones de frío extremo, desde el Consistorio no se exigen requisitos de acceso a las personas usuarias, a diferencia de lo que ocurre durante el Dispositivo Invernal (ser mayor de edad; no tener medios económicos; presentar situación de necesidad; tres meses de permanencia continuada en Bilbao; no estar en situación grave de crisis y/o con comportamientos inasumibles en un contexto convivencial…).

Asimismo, en los Albergues, no se van a tramitar bajas y se prorrogan automáticamente las estancias, hasta que el temporal amaine, momento en el que se hará una nueva valoración de la situación en los casos.

Respecto al sistema de acceso va a ser a través del Programa de Acceso a prestaciones elementales, gestionado por el Servicio Municipal de Urgencias Sociales – SMUS (c/ Uribitarte 11, telf. 944701460) y la vía de urgencia, a través del Equipo de Calle o la Policía Municipal. Para afinar la detección de personas en situaciones vulnerables, se trabaja en coordinación con Policía Municipal, Ertzaintza y con los recursos de atención diurna, estos son los centros de día o los comedores sociales, entre otros.