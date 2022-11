Bilbao recupera las cabalgatas navideñas sin restricciones

#BilbaoGabonak regresa a la Villa por Navidad con más ilusión que nunca, tras dos años marcados por las restricciones. Así, Bilbao volverá a inundar de magia, luz, ocio y cultura las calles de todos sus barrios hasta el próximo 8 de enero y, en esta ocasión, con el propósito de ser más sostenible.

#BilbaoGabonak es un ambicioso y especial proyecto con el que el Consistorio activa su programación más variada dirigida a todas las edades, pero sobre todo al público infantil, y que tiene como objetivo consolidar la capital vizcaina en un gran foco de atracción y en un referente de ocio, comercio y cultura también en estas fechas.

Itziar Urtasun, Concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas; Xabier Ochandiano, Concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo; Kepa Odriozola, Concejal de Servicios y Calidad de Vida; y Gonzalo Olabarria, Concejal de Cultura, han presentado hoy en rueda de prensa todas las novedades que este año ofrece #BilbaoGabonak.

Como han explicado, el centro neurálgico de la Navidad en Bilbao, volverá a estar ubicado a ambos márgenes de la Ría, convirtiendo, de nuevo, el entorno del Ayuntamiento de Bilbao, El Arenal y el Muelle de Ripa en el corazón que irradiará actividad hacia todos los barrios de la Villa.

Pista de hielo ecológico y tobogán de 6 carriles





Por cuarto año, la exitosa experiencia de la pista y tobogán de hielo ecológico volverán, ya sin limitaciones, al Muelle del Arenal y Muelle de Ripa desde la tarde de mañana, 24 de noviembre, y hasta el 5 de enero.

Se trata de una pista de patinaje sobre hielo ecológico, de 800 metros cuadrados, una de las más grandes del Estado de esta modalidad, que tiene la mitad de la instalación cubierta en previsión de inclemencias climatológicas y un gran tobogán de seis carriles de deslizamiento.

La adquisición de las entradas está ya activa de manera online a través de la página web www.bilbaopistadehielo.com y podrá realizarse en las taquillas de las instalaciones a partir del día 24. En el caso de la pista de hielo, el precio será de 3,5 euros por 30 minutos de patinaje (patines incluidos) y de 2,5 euros para familias numerosas, mientras que el tobogán tendrá un precio de 2,5 euros por persona para tres bajadas por los carriles. Las reservas de grupos (con más de 20 personas) se efectuarán enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: reservasgabonak@proasur.com. Las consultas relacionadas con las reservas de grupos podrán realizarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en el teléfono 630 988 494.

El horario previsto de funcionamiento de estas instalaciones es de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Durante el periodo de actividad escolar el horario será únicamente de tarde, de 16:00 a 20:30 horas.

Ambas infraestructuras han sido diseñadas por la empresa internacional Xtraice, pionera en fabricación y distribución de hielo ecológico. Se trata de materiales innovadores, vanguardistas y más sostenibles que imitan la sensación de patinaje de una pista de agua congelada, un producto respetuoso con el medio ambiente y 100% reciclable. Con esta apuesta, el Ayuntamiento de Bilbao realizará un ahorro considerable de agua y electricidad, así como de la emisión de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Txikigune de 450 metros cuadrados





También en el Muelle de Ripa, niños y niñas, de entre 0 y 12 años, encontrarán el Txikigune, una carpa de 450 metros cuadrados repleta de actividades diseñadas especialmente para ellos y ellas.

Esta carpa estará dividida en dos espacios: Ganbara y La Factoría de los Sueños Navideños.

Por un lado, en Ganbara los txikis y sus familias podrán viajar en el tiempo y rescatar aquellos sueños olvidados a través de diferentes actividades como un laberinto, una zona de juegos, exposición fotográfica, etc.

En la Factoría de los Sueños Navideños, podrán crear y dar forma a sus sueños actuales a través de las actividades como talleres, el buzón para las cartas a Olentzero y Mari Domingi y los Reyes Magos o ludoteca, entre otros.

Además, los días 30 de noviembre, 5, 7, 14, 21, 26, 28 de diciembre, 2 y 4 enero dentro de la carpa habrá diferentes espectáculos infantiles con cuentacuentos, magia, diskofesta, globoflexia… Cada uno de los días se realizará dos pases, a las 17:30 y a las 19:00 horas. Los días de espectáculo la zona de la Factoría de los Sueños Navideños permanecerá cerrada para habilitar el espacio a la programación.

El horario será de 16:00 a 20:30 horas los días de actividad escolar, y de 11:00 a 14:00 horas por la mañana y de 16:30 a 20:30 horas por la tarde los fines de semana, festivos y días de vacaciones escolares.

Para acceder a las actividades se debe realizar una inscripción previa a través de este enlace, ya activo, o en la propia carpa a partir de su apertura.

Mercado de Navidad





Las 20 casetas de madera que componen el “Mercado de Navidad” volverán al Muelle de Ripa para aumentar la oferta comercial de Bilbao durante estas fechas. Comerciantes de la ciudad ofrecerán sus productos de gastronomía, regalos, textil y decoración navideña desde el 2 de diciembre y hasta el día 5 de enero en horario de 12:30 a 21:30 horas, salvo los días 12, 13, 14, 15, 19 y 20 de diciembre con horario de 17:30 a 21:30 horas.

Como novedad, este año el Ayuntamiento ha reservado una de las casetas para dar a conocer la Carta de Valores de Bilbao y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para completar la oferta comercial, frente al Mercado de Navidad, en el Muelle de El Arenal se instalará entre el 16 de diciembre y el 5 de enero Gabonart, la Feria de Artesanía de Navidad gestionada por la asociación de artesanos Arbaso.

Vuelven la kalejira de Olentzero y la cabalgata de los Reyes Magos





Dos de los momentos más esperados de la Navidad en Bilbao tendrán lugar las tardes del viernes 23 de diciembre y del jueves 5 de enero: Olentzero, Mari Domingi, los Reyes Magos y sus respectivas cortes volverán a recorrer las calles de la Villa en la Kalejira y la Cabalgata. Tras dos años de parón a consecuencia del COVID-19, vuelven sin restricciones y las y los niños disfrutarán de la magia de estos grandes espectáculos de teatro de calle, como siempre ha ocurrido en la capital vizcaina.

Los primeros en llegar serán Olentzero y Mari Domingi. El 23 de diciembre a las 18:00 horas acompañados de los Galtzagorris, tras saludar a las familias bilbainas desde el balcón del Hotel Carlton, toda la troupe volverá al formato de Kalejira para atravesar la Villa con destino a la Plaza del Arriaga, donde el broche final lo pondrá un espectáculo musical. Esa noche, el Teatro Arriaga les dará cobijo y de nuevo, a la mañana del sábado 24, Olentzero y Mari Domingi recibirán a las y los niños.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, tomarán el relevo la tarde del jueves 5 de enero. Ellos también volverán a reencontrarse con las y los niños y sus familias, en la Cabalgata. Una cabalgata de carrozas llena de luz, sonido y color que recorrerá la Gran Vía hasta el Ayuntamiento, donde, al igual que Olentzero, recibirán a las y los niños que quieran compartir sus deseos.

Kultur gabonak, una completa programación cultural





La cultura tendrá un destacado protagonismo en la ciudad durante estas Navidades. Una programación, recogida bajo el nombre de KULTUR GABONAK, de calidad, variada y en su mayoría gratuita, diseñada para todos los públicos, gustos y edades. Además, es una oferta pensada para acercar el ocio y la cultura a los barrios.

Artes escénicas





Así, el Ayuntamiento propone una amplia programación de artes escénicas con teatro, clown, circo, magia, monólogos, improvisaciones y cuentacuentos, con propuestas pensadas para disfrute tanto del público adulto como los y las más pequeñas. Se celebrarán en los Centros Municipales de Basurto, Abando, Olabeaga, La Peña, Buia, Zorrotza, Altamira, Castaños, San Francisco, Errekalde, Deusto, Santutxu, San Ignazio, Ibarrekolanda y Begoña.

El teatro llega a la Villa estas Navidades con las compañías Euri Artean y su propuesta “Nuestra Señora de las Nubes”; con Luna Llena y “Tupper XXX”; con ATX Teatroa y “Balbea”; además de contar con las obras de La Pacheca Collective, con “Tarán-Tran-Transición”; Totum, con “El rescate”; Aullidos De Otxar, con “El viaje de Aullidos de Otxar” y de 29 Producciones, con “Poeta en Nueva York”.

En esta oferta dirigida para jóvenes y adultos habrá hueco para las improvisaciones con "Inpro_komeryak", que llega de la mano de Mitxel Santamarina, Leire Orbe e Iñaki Maruri; para los monólogos con Mikel Bermejo y “¡Ahí va la hostia!” y para la cuentacuentos Virginia Imaz con “La domadora de sueños”.

La magia está, como no podía ser de otra forma, presente en estos días tan especiales con citas para el público familiar que podrá disfrutar con el espectáculo “Bat, bi, eta hiru… magia!”, de Eneko Magoa & Dani Ross; “Zoorprendente”, de Julianini; “Crazy Magic Show”, de Oliver & Liuba; Winston Coppeland y su show “Winston Coppeland-En Magia Zentzugabea!”; y con Ilusionisma y “The Ismagic Show”.

Tampoco faltará el clown con Monda Lironda y Oihulari Klown; el circo con “Neguko Zirkua”, de CIA Trotamundos; y una sesión de cuentacuentos que ofrecerá Bego Alabazan, que compartirá sus historias con los niños y niñas que se acerquen a la sesión.

Euskal folklorea





La cultura vasca tiene un espacio reservado en la programación cultural impulsada por el Consistorio a lo largo de todo el año. Y en Navidades, las danzas vascas, las romerías y las kalejiras también estarán presentes de la mano de agrupaciones locales con el objetivo de potenciar y poner en valor las propuestas más tradicionales.

Cerca de una decena de citas tomarán las plazas de Garellano, Santiago, Karmelo y Basurto; el parque de Ametzola, el frontón de Zorrotza y la calle Luzarra para disfrutar de las kalejiras de gigantes de Ondalan; las dantzas de Salbatzaile Dantza Taldea, Beti Jai Alai, Batasuna Arraizbide, Ibai – Arte, Salbatzaile Dantza Taldea, y Gaztedi Dantzari Taldea.

Asimismo, el día de 15 diciembre en el Centro Municipal de Deusto, se podrá disfrutar de una sesión de bertsolarismo, “Ez da kasualitatea”, con bertsos musicalizados en la que participarán las bertsolaris Ekhiñe Zapiain, Haizea Arana, Maddi Aiestaran, Maite Sarasola, la gai-jartzaile Iratxe Muxika y las músicas Aner Peritz y Libe Gobeaga.

Música





Las iglesias de los barrios bilbainos de Atxuri, Zabala, Zorrotza, Santutxu, Castaños, Indautxu, Errekalde, La Peña, Abando, Txurdinaga, Irala, Olabeaga y Basurto acogerán, del jueves, 25 de noviembre, hasta el día 4 de enero, diferentes propuestas musicales.

Por un lado, se celebrarán los Conciertos Corales de Navidad, en los que participarán Coro y Orquesta de Cámara De Bilbao; Otxote Lur Maitea y Jatorki Abesbatza; Bilbao Kamerata y Asociación Coral Rossini de Bilbao; Coro del Club Deportivo y Agrupación Coral Otxarkoaga; Deustoarrak Abesbatza y Otxote Bilbao Argia; Iubilo Bilbao Abesbatza y Lagundi Abesbatza; Begoñako Sustraiak Abesbatza y Bilbao Musikako Gazte Abesbatza; Andre Berri Abesbatza y Arraizpe Agrupación Coral; Garaizarko Matsorriak y San Fran Korue; Trikileku Orfeón San Antón y Euskeria Abesbatza; Mikel Deuna Abesbatza e Inmakuladako Abeslariak Abesbatza; Coro Emays y San Inazio Abesbatza; Gaudeamus y Coro de Ingenieros de Bizkaia; y Ars Viva Abesbatza.

Por otro lado, tendrán lugar los conciertos “Viajar al Barroco”, de Argenta Voce; el espectáculo “Contar sintiendo, sentir cantando”, de Melodika Ensemble; así como “Love Music Concert”, de Martin Barcelona y Miren de Diego; “; y “Un viaje sonoro y visual por las emociones”, de Soinuak Haizean.

Más allá de las iglesias, la música sonará estas Navidades también el Instituto Bertendona de la mano del dúo de arpa y banjo Arpenjo con “Tikan” (25 de noviembre) y de Flamengrass con su propuesta “Alegría” (2 de diciembre). Por su parte, el Centro Municipal de Buia albergará el concierto de Szmana Contraste (26 de noviembre) y el de Rekalde la actuación de Antuxuna eta Patx el 29 de diciembre.

Patrimonio histórico





La iniciativa “Argazkineta” compartirá los resultados de estos meses de recopilación de recuerdos de La Peña con las vecinas y vecinos en su Argazkineta Show, un acto divertido, participativo y ameno en el que se proyectarán fotografías, vídeos, recuerdos y vivencias transmitidas por quienes se acercaron al proyecto Argazkineta en octubre y noviembre. El show se celebrará el 13 de diciembre en la Iglesia Buen Pastor de Abusu - La Peña.

Literatura





Bidebarrieta Kulturgunea, espacio dedicado a la cultura dentro de la Biblioteca de Bidebarrieta, se suma a KULTUR GABONAK con diferentes propuestas:

Conferencias científicas: “Medicina desde la perspectiva de género”, con María Teresa Ruíz Cantero (24 de noviembre); y “Cómo se capta la energía de las olas”, de Paula Serras Malillos (14 de diciembre).

Recital de Poesía: La Asociación Poética Poetalia participará en KULTUR GABONAK con el recital “Poemas sin género de violencia” (25 de noviembre)

Presentaciones de libros: Bidebarrieta Kulturgunea acogerá las presentaciones del libro “Esto no se dice”, de Alejandro Palomas (29 de noviembre); “Bilbao, un paseo en acuarela”, de Elena Ciordia (30 de noviembre); “Ser el yo de nadie”, de Carlos Aurtenetxe (9 de diciembre); “Elaia y las esculturas”, de Esmeralda Erlo (12 de diciembre); e “Historia de las izquierdas en España & Historias de las derechas en España”, de Juan Sisinio Pérez Garzón y Antonio Rivera (13 de diciembre).

Encuentros con la Actualidad: Este ciclo divulgativo donde, desde el rigor, se busca analizar en profundidad temas candentes escapando del academicismo, contará el 15 de diciembre con Pedro Baños como invitado, que junto a Dani Álvarez y a Mikel Reparaz participará en la charla titulada “La encrucijada mundial – Un manual del mañana”.

Diálogos con la Literatura vasca en el Siglo XXI propone una cita titulada “Euskal literaturaz haurdun”, con Erika Lagoma, Estitxu Fernández y Alaine Aguirre (20 de diciembre).

También en el Centro Municipal de Abando contará con las escritoras Txani Rodríguez y Mónica Crespo para ofrecer una charla que girará en torno al proceso de convertirse en escritora el día 15 de diciembre.

Más cultura, más ocio





MUSIKA-MÚSICA #PRE2023



Como novedad, el Festival de Musika-Música presenta un ciclo de música clásica musika-música#pre2023 para los días 13, 14 y 15 de diciembre, a las 19:00 horas, en Azkuna Zentroa. El tema escogido para estos conciertos, “Notak & Letrak” protagonizará también la 22ª edición del Festival que arrancará el 3 de marzo de 2023 y volverá a convertir Bilbao en capital de la música durante un fin de semana.

13 de diciembre: MOBY DYCK con la música de Iñaki Estrada, Ciklus Ensemble y la dirección de Asier Puga,

14 de diciembre: CELLO 360 con el violonchelo de Christian-Pierre La Marca al violonchelo y la danza de Yaman Okur.

15 de diciembre: PROUST, LE CONCERT RETROUVE con el violín de Théotime Langlois de Swarte, el piano de Tanguy de Williencourt y trabajos visuales de Estudio Gheada.

El acceso será gratuito y se podrán recoger las invitaciones del 9 al 15 de diciembre entre las 16:00 y las 19:00 horas en Azkuna Zentroa (2 invitaciones por persona y concierto).

TEATRO ARRIAGA

El Teatro Arriaga acogerá el 19 de diciembre un concierto de góspel muy especial. Amazing Grace, A Gospel celebration to Aretha Franklin con The Black Heritage Choir.

Al día siguiente, el 20 de diciembre, Vocalia Taldea, bajo la dirección de Basilio Astúlez, presenta There is no rose.

Por su parte, el 22 de diciembre el público podrá disfrutar de una de las grandes obras de la historia de la música, “El Mesías”, de Händel, que, en esta ocasión, reúne a cuatro voces solistas (Carlos Mena, Jone Martínez, Josu Cabrero y Elías Arranz) junto a la orquesta BilbaoSinfonietta y al coro Kup Taldea.

El Arriaga tendrá tres espectáculos dedicados al público infantil y familiar.

El 26 de diciembre el cuento musical en euskera Euskelelea, de Enrike Solinís, y en palabras del poeta Juan Kruz Igerabide sonarán bellas melodías y canciones tradicionales interpretadas por Euskal Barrokensemble y con hermosas ilustraciones de Irrimarra.

El prestigioso mago catalán Mag Lari llega a Bilbao los días 29 y 30 de diciembre con su espectáculo Mag Lari Live; y, del 3 al 5 de enero, se podrá disfrutar de ABAO Txiki Arriagan, impulsado por ABAO y el Teatro Arriaga. “Cuento de Navidad” es una ópera infantil basada en el popular cuento de Charles Dickens que llega al Arriaga con música de Iñigo Casalí en un montaje recomendado a partir de los 6 años.

Además, los amantes del jazz tienen una cita el 27 de diciembre con el Trío Manzanares, que integra a grandes músicos para tocar un repertorio variado y sin etiquetas que salta del Jazz a lo cubano con enorme calidad. El 28 de diciembre la cita es con Ainhoa Arteta.

AZKUNA ZENTROA

En Navidad, la programación cultural de Azkuna Zentroa está encabezada por las exposiciones. En la sala principal se puede visitar “Somewhere from here to heaven”. En Latengia 1 se muestra “Ciencia fricción. Vida entre especies compañeras” y, en la Mediateka, la programación se centra en el público infantil y juvenil con actividades de iniciación a la lectura, para familias con niñas y niños de entre 3 y 5 años; y de iniciación a la ilustración y los libros gráficos para chicas y chicos de entre 6 y 12 años.

BILBAO MUSIKA

Entre las fechas destacadas de todas las actividades que Bilbao Musika propone para esta época está el concierto de Navidad de la Escuela el día 19 de diciembre y el concierto de la Banda Municipal de Txistularis del 20 de diciembre. Los txistularis, con la ayuda de varios coros, compartirán diferentes melodías significativas de esta época. Combinarán obras muy conocidas con nuevos temas de compositores actuales. Las agrupaciones que participarán en este concierto serán el coro Ahotsak, dirigido por Miren Bernaola, y los coros infantil y juvenil, dirigidos por Maite Olmos. También participará alumnado de txistu de Bilbao Musika. Además de todo ello, se contará con los sketch y presentaciones del actor Oier Agirre y la actriz Nerea Sanz.

MUSEO DE REPRODUCCIONES

El Museo de Reproducciones presenta el Taller de Navidad infantil “Bizitzaren neurria. Un año de festivales” para niños y niñas entre 6 y 10 años, el 27, 28 y 29 de diciembre de 10:00 a 13.30 horas. Esta actividad sigue la temática de la nueva exposición temporal del Museo.

Las personas participantes realizarán un pequeño taller de bienvenida donde crearán un diario personal en el que apuntarán todas las actividades que realicen a lo largo de los tres días. Tras esta recepción, realizarán una visita guiada a la nueva exposición temporal en la que los y las más pequeñas podrán conocer algunas de las piezas claves de la muestra. Después de la visita, se adentrarán en los festivales más conocidos celebrados en la antigua Grecia. Un viaje en el tiempo en el que el público más joven podrá descubrir historias de la clásica Atenas.

OCIO Y CONCILIACIÓN

Un año más, el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha los programas de ocio educativo y deportivo dirigidos a menores en Navidad -Gabongune, Gabonkide y Navidad deportiva, Navidad divertida- con un total de 2.766 plazas dirigidas a menores de entre 3 y 16 años.

El objetivo del Consistorio es facilitar la conciliación laboral y personal de las familias durante las vacaciones escolares de Navidad y propiciar al mismo tiempo que las y los más pequeños disfruten y se diviertan desarrollando nuevas habilidades, adquiriendo nuevos conocimientos y conociendo a nuevos niños y niñas de su entorno.

Las colonias municipales se desarrollarán desde el 26 o 27 de diciembre –en función del programa- y hasta el 5 de enero en diferentes barrios de la Villa: Deusto, Castaños, Begoña, Abusu, San Francisco, Otxarkoaga, Zorrotza, Txurdinaga y San Inazio.

Todas las actividades se han diseñado desde la perspectiva el ocio, bien sea deportivo o educativo, con la Carta de Valores de Bilbao y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como ejes transversales y, en esta ocasión, con las diferentes disciplinas artísticas como protagonistas.

La oferta de actividades de ocio en Navidad se completa con las 500 plazas del programa GazteKLUBA GABONAK, pensado para menores de 12 a 17 años, quienes, entre el 26 de diciembre y el 7 de enero de 2023, tendrán la oportunidad de participar en talleres tecnológicos, artísticos, excursiones o actividades deportivas como acrobacias, danza o multiaventura.

Finalmente, 160 menores de 12 o 13 años podrán participar, los días 26, 27, 28 y el 29 de diciembre, en el programa de Hala Birala!, organizado por el Ayuntamiento en colaboración de la Fundación Azkue, que consiste en el desarrollo de 4 talleres de mañana, en euskera y gratuitos, sobre redes sociales; técnicas de grabación y edición de video, referentes en euskera, tendencias, entre otros.

Iluminaciòn Navideña





Este año el Ayuntamiento de Bilbao, en un ejercicio de responsabilidad y prudencia y buscando el equilibrio entre la necesaria reducción de la dependencia energética y el innegable poder dinamizador de la iluminación navideña, ha decidido retrasar una semana el encendido de las luces de Navidad, que empezarán a alumbrar en la ciudad el 30 de noviembre.

Aunque la transición hacia la eficiencia energética en el alumbrado público y, específicamente en la iluminación navideña, no es un camino nuevo para Bilbao, ya que todas las luces y elementos decorativos que el Ayuntamiento coloca con motivo de la Navidad en la ciudad son led.

En total, a las 20:00 horas del próximo miércoles, 30 de noviembre, el Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, prenderá más de 1.350.000 luces led que iluminarán nuestra ciudad hasta el 8 de enero, cada día, entre las 18:00 y las 22:00 horas. Cabe recordar que, hasta el año pasado, las luces permanecían encendidas una hora más, hasta las 23:00 horas, los viernes, sábados y vísperas de festivo.

La iluminación navideña, este año, llegará con novedades a Bilbao. Además, de las tradicionales estampas, como son la del bosque dorado del Arenal –con sus 120 árboles luminosos–, las luces azules de la Gran Vía o la decoración junto al edificio principal del Ayuntamiento –donde se prenderá, de nuevo, un árbol decorado de 14 metros, la gran bola navideña y la baldosa de Bilbao–, la gran ballena dorada volverá a los Tinglados del Arenal y también retornarán a la Plaza de las Mujeres las dos imponentes figuras de Mari Domingi y Olentzero, dotadas con iluminación led.

No será, sin embargo, la del Ayuntamiento la única gran baldosa iluminada en la ciudad, ya que se colocará, además de ésa, una por Distrito, en las siguientes ubicaciones:

Distrito 1: Plaza Eugenio Olabarrieta en Zorrotzaurre.

Distrito 2: Barrio de Arabella, junto a los aparatos biosaludables.

Distrito 3: Jardines de Garai, en Txurdinaga.

Distrito 4: Campa Basarrate, en Santutxu.

Distrito 5: Campa Ibaizabal, en la Peña.

Distrito 6: Calle Ercilla, en Indautxu

Distrito 7: Calle Jaén, en Errekalde.

Distrito 8: Plaza Azoka, en Zorrotza.

Además, y para dar la bienvenida a quienes nos visiten las próximas semanas, en los accesos principales a la Villa (Juan de Garai, Avenida Sabino Arana, Avenida Zumalacárregui, entrada a Miribilla por Miraflores, Kastrexana y Zorrotza) se han colocado seis letreros con la felicitación navideña de ‘Zorionak’ y la B de Bilbao.

57 Árboles de Navidad





También contaremos con un total de 57 árboles decorados con motivos navideños repartidos también por todos los distritos. 25 son artificiales y los 32 restantes son especies naturales que permanecen todo el año en su espacio natural y que se adornan específicamente en estas fechas.

En concreto, el Distrito 1 dispondrá de seis árboles navideños ubicados en los barrios de Arangoiti, Ibarrekolanda, San Inazio-Elorrieta y Deusto-La Ribera. Por su parte, el Distrito 2 lucirá cinco árboles en Matiko-Ciudad Jardín, Uribarri, Castaños y Zurbaran-Arabella. El Distrito 3, Otxarkoaga y Txurdinaga, contará con dos abetos artificiales, mientras que en Distrito 4 se instalarán tres árboles en Bolueta y Santutxu.

Un total de dieciséis árboles adornarán Atxuri, Bilbao La Vieja, Iturralde, Miribilla, San Francisco, Solokoetxe, Zabala, Buia, La Peña, San Adrián y el Casco Viejo en el Distrito 5. El Distrito 6 contará con tres árboles artificiales en Indautxu y Abando, y en el Distrito 7 se instalarán once árboles en Ametzola, Iralabarri, Iturrigorri-El Peñascal y Errekaldeberri-Larraskitu. Por último, el Distrito 8 dispondrá de once árboles colocados en Basurto, uno de ellos frente al hospital, y en Zorrotza.

Ampliación de horario en hostelería





Con motivo de estas fechas señaladas, el Ayuntamiento de Bilbao ampliará en dos horas el horario de cierre de locales de hostelería. Así, la extensión de horario será aplicable a todos los locales de hostelería, excepto a los establecimientos “diurnos” – que cuentan con un régimen de horario distinto- y a las terrazas, en las siguientes fechas: