Bilbao lanza una nueva campaña contra las agresiones sexistas en Aste Nagusia

Desde hoy, el Ayuntamiento de Bilbao ha comenzado a difundir la nueva imagen de la campaña contra la violencia contra las mujeres diseñada para Aste Nagusia.

El objeticvo de la campaña, un año más es el de volver a delimitar a Bilbao como espacio sin agresiones sexistas también durante las próximas fiestas de Semana Grande, del 17 al 25 de agosto.

A través de la web, de las redes sociales y soportes de publicidad exteriores se muestra el rechazo con nuevos mensajes.

El Ayuntamiento de la capital vizcaina ha decidido sumar al extendido y contundente NO ES NO/ EZ BETI DA EZ, un nuevo lema con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia del consentimiento: “EL SILENCIO NO ES UN SÍ” / “BAIEZKOAN BAI, BESTELA EZ”, y así incorporar estos eslóganes en la lucha contra la violencia, para impulsar el empoderamiento de las mujeres, la responsabilidad activa de los hombres y un cambio de actitud de toda la sociedad.

En cuanto al diseño, sobre la bandera de la Villa, las palabras cobran un mayor protagonismo en la creatividad para esta campaña, y Marijaia, la máxima defensora de unas fiestas bilbainas respetuosas e igualitarias, se mantiene presente y vigilante en esta ocasión.

El Consistorio presentará en los días previos al inicio de Aste Nagusia, la campaña completa, el protocolo y los recursos municipales puestos al servicio de las mujeres que sufren cualquier tipo de agresiones sexistas.

Con estos diferentes eslóganes el objetivo del consistorio de Bilbao es el de impulsan el empoderamiento de las mujeres, la responsabilidad activa de los hombres y un cambio de actitud de toda la sociedad que permita avanzar en una sociedad libre de agresiones machistas de cualquier tipo.