Bilbao impulsa un Plan de 21 medidas para paliar los efectos de la covid con 6,5 millones

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha un nuevo Plan, que contiene 21 medidas para paliar los efectos de la covid-19, con un presupuesto superior a los 6,5 millones de euros y que tendrá, en principio, una duración de seis meses, según ha informado el alcalde, Juan Mari Aburto. No obstante, prevé actuaciones también para la próxima Navidad.



Este es ya el tercer plan del Consistorio impulsado en periodo de pandemia y se centrará en la recuperación social, económica y cultural. El proyecto contiene una batería de medidas específicas "para seguir luchando" contra el coronavirus en la capital vizcaína durante este primer semestre del año 2022, y pretende ayudar a las personas y colectivos más afectados por el coronavirus.



Aburto, ha comparecido en rueda de prensa, junto a representantes de todos los partidos de la corporación municipal, para presentar el nuevo 'Plan bilbao 2022: 21 medidas contra los efectos del covid', con un presupuesto que supera los 6,5 millones de euros y con una duración, en principio, de seis meses, "dependiendo de la evolución de la pandemia".



En concreto, el montante que se destinará será de 6.530.000 euros, de los que 1.700.000 irán dirigidos a acción social, 3.780.000 al ámbito del desarrollo económico y el empleo, 900.000 en el de la cultura, y 150.000 en el de la cooperación. "Y si es necesario, iremos a más", ha asegurado.



Durante su intervención, el alcalde ha asegurado que hoy es "un día importante para el Ayuntamiento, para los bilbaínos, para la ciudad y para la política con mayúsculas" porque todos los grupos han suscrito este nuevo acuerdo.



Se trata de una batería de medidas específicas, según ha apuntado, "para seguir luchando" contra el coronavirus. "No podemos olvidar que el virus sigue aquí, está entre nosotros y es persistente, afecta a la salud, a las personas, a sectores económicos muy concretos, y nuestro deber y nuestra obligación es trabajar sin descanso para ayudar a los más afectados y sacar adelante esta ciudad", ha asegurado.



Juan Mari Aburto ha agradecido la voluntad de acuerdo de todos los partidos y, tras recordar que todos ellos han dejado "pelos en la gatera y aparcado sus diferencias", ha afirmado que este plan es fruto "de una política de consenso y diálogo", como corresponde a este tiempo de pandemia.



De esta forma, se ha congratulado de la foto de "unión, colaboración y acuerdo por el bien de los sectores más afectados y más vulnerables" que ofrece Bilbao para "seguir caminando hacia un futuro más, más esperanzador, más próspero y con más calidad de vida para todos".



Aburto, que ha reiterado que "la pesadilla del virus no ha terminado", ha dicho que "sus efectos y consecuencias seguramente durarán todavía un tiempo". "Por ello, en este ayuntamiento seguimos trabajando duro todos los días, a todas horas, para ayudar a las personas y a los sectores que peor lo están pasando, intentando cumplir con esa regla de oro de intentar no dejar a nadie atrás", ha indicado.



Una comisión realizará un seguimiento del cumplimiento de las medidas y de la evolución de la pandemia. De esta manera, ha apuntado que, si es necesario, se añadirán "nuevas medidas de carácter excepcional".