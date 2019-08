Bilbao homenajea a "La Otxoa" por su labor por la diversidad en fiestas

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha homenajeado este jueves al artista bilbaíno "La Otxoa" por su impulso a la igualdad y la diversidad en la Aste Nagusia.

El homenajeado, "La Otxoa", el artista bilbaíno José Antonio Nielfa, es considerado una de las personas más vinculadas al espíritu festivo de Bilbao desde que, hace 41 años, revolucionó la visión de la Aste Nagusia.

"Subió al escenario de la txosna 'Pinpilinpauxa' y convirtió su canción 'Libérate' en un símbolo de tolerancia y de convivencia" (Juan Mari Aburto)

Según el alcalde, "La Otxoa" se ha convertido en el "precursor de todo movimiento reivindicativo a favor de la libertad sexual y de género", ya que, desde el mundo de la hostelería y del espectáculo, ha contribuido a visibilizar y normalizar la realidad del colectivo LGTBI.

Las “mejores fiestas del mundo”

El artista homenajeado ha asegurado que las de Bilbao son "las mejores fiestas del mundo", en las que, a veces, según ha explicado el alcalde, "hay que sumar fuerzas para traer grandes eventos" que sitúen a la ciudad en el mapa internacional, aunque la Aste Nagusia ya es "el mayor evento mundial" para los bilbaínos.

Bilbao ciudad abierta

El alcalde Aburto ha hecho referencia al lema del cartel de la actual edición festiva, "Gure Mundua" (Nuestro mundo), elaborado por Mario Larrinaga, nieto de uno de los creadores de estas fiestas, Kiko Mochales.

El cartel muestra Bilbao "a vista de avioneta", como una ciudad "abierta al mundo" que, según el alcalde, en Aste Nagusia aspira a convertirse en la "capital mundial de la fiesta y de la convivencia".

"Todo el mundo tiene hueco en estas fiestas", ha insistido Aburto, que ha rechazado con firmeza la falta de civismo, las peleas, los robos, la xenofobia y las agresiones sexistas.

El objetivo es que un día sea posible que haya "casos 0", porque, según él, "toda esa gentuza sobra en todos los sitios y Bilbao lo dice claro: 'No siempre es no' y 'El silencio no es un sí'"