Bilbao despide el verano con más de 20 citas culturales

La iniciativa municipal #UDAKALEAN encara sus últimas semanas de programación con energía y llena de citas que buscarán que las vecinas y vecinos de Bilbao puedan pasar un rato agradable de la mano de los mejores planes culturales y de ocio.



Así, esta próxima semana, #UDAKALEAN trae a la Villa una veintena de propuestas en las que habrá espacio para el folklore vasco, la literatura, la magia, la música, el teatro y las visitas guiadas de la mano de agentes culturales locales que traen a Bilbao actividades diseñadas para todos los públicos y con todas las medidas de seguridad garantizadas.



Todos los espectáculos que tienen lugar en la calle requieren de invitación. Éstas pueden conseguirse en la web www.bilbaokultura.eus. Se podrán reservar un máximo de dos localidades por persona y tendrán validez hasta 15 minutos antes del comienzo del espectáculo, pudiendo acceder al recinto las personas con reserva desde media hora antes. La organización acomodará a cada persona y determinará su asiento.

Programación cultural del 14 al 19 de septiembre





Circo



Entre periódicos, pelotas, maletas y parches, los personajes de “Adabaki”, de Bapatean Zirko, llevan a sus espectadores y espectadoras a un mundo lleno de sorpresas y mucho humor.

LUGAR: Zurbaran, plaza Panera | Miércoles, 15 de septiembre, a las 18:00 horas.



Euskal dantzak



Bizkaiko Dantzarien Biltzarra se encargará esta semana también encargados de llenar el claustro de Euskal Museoa de danza. Gracias a la variedad de grupos que participarán en este espectáculo, el público podrá apreciar la gran riqueza y las diferentes clases de danza existentes en Bizkaia. Los bailes y ritmos musicales invitarán a moverse al son de las canciones mientras disfrutan de la exhibición.

LUGAR: Claustro de Euskal Museoa | Sábado, 18 de septiembre a las 13:00 horas. Domingo, 19 de septiembre, a las 13:00 horas.



Entre los grupos de dantzas que participarán en #UDAKALEAN se encuentran: Mikel Deuna – Iurreta; Trabudu - Erandio; Goi-Alde – Erandio; Beti Jai Alai – Basurto (Bilbao); Zerutxu – Markina-Xemein; Urdaibai – Forua; Salbatzaile – Castaños (Bilbao); Gaztedi – Santutxu (Bilbao).



Las entradas se podrán adquirir en la página web del Museo Vasco hasta completar aforo.



Exposiciones



Expodistrito, el ciclo de exposiciones temporales itinerantes en Centros Municipales, ya está en marcha con una nueva edición y es de acceso de gratuito.



La muestra de pintura de Aitor Fernández Vázquez, “Marginal 33”, podrá disfrutarse en San Inazio. Este trabajo es fruto de sus vivencias y del interés por hacer visible el retrato de la escena urbana cotidiana de una generación.

LUGAR: Centro Municipal de San Inazio-Ibarrekolanda | Toda la semana.



Jose Ramón S. Alzola anima con sus pinturas a entrar dentro del cuadro para pasear por la orilla de la ría, por la costa vizcaina, sus puertos y playas, y por los montes y caseríos del interior.

LUGAR: Centro Municipal de Begoña | A partir del 16 de septiembre.



El ingeniero jubilado José Vicente Sobradillo pone en práctica su pasión por la pintura al óleo sobre lienzo de temática y estilos variados, tras acudir a un estudio/taller en Bilbao. El artista disfruta mucho haciendo réplicas de precisión de pintores impresionistas del siglo XIX.

LUGAR: Centro Municipal de Castaños | A partir del 16 de septiembre.



La exposición fotografía “Esto no es un árbol”, de Karen Amaia, es el resultado del viaje virtual que la artista realizó por el continente africano a raíz del obligado confinamiento por la pandemia del Covid -19. En su recorrido a través de Google maps por los diversos países de África descubrió que, vistos desde arriba, los relieves de sus ríos, deltas, cordilleras, etc. constituían asombrosas pareidolias de árboles.

LUGAR: Centro Municipal de San Francisco | Toda la semana.



La exposición de fotografía “Libre&Iraunkorrak / Libres&Sostenibles” (SI! Nazioarteko Elkartasuna- Solidaridad Internacional) de Alfonso Moral muestra a las mujeres indígenas kaqchikel, del Departamento de Sololá, Guatemala, sobrevivientes de la violencia machista, y que están generando sus propias alternativas productivas aunando empoderamiento económico y sostenibilidad ambiental.

LUGAR: Centro Municipal de La Bolsa | A partir del 16 de septiembre.



La fotógrafa Sol Agirre propone en “Ver, mirar, observar” un homenaje a los anónimos artesanos y diseñadores que hicieron y hacen que merezca la pena observar lo que se ve cada día en el deambular por pueblos y ciudades.

LUGAR: Centro Municipal de Abando | A partir del 16 de septiembre.



Los alumnos y alumnas de Educación Plástica y Visual de 4º de DBH/ESO del IES Errekaldeberri BHI, en la exposición de pintura “Algunas mujeres pioneras”, buscan dar respuesta al importante vacío existente en la visibilidad de mujeres ejemplares.

LUGAR: Centro Municipal de Errekalde | A partir del 16 de septiembre.



Literatura



Bidebarrieta Kulturgunea ha entrado de lleno en #UDAKALEAN con la llegada de septiembre. Esta semana trae tres citas: el lunes 13 acogerá la presentación de “Buena Mar”, de Antonio Lucas; 14 se celebrará una nueva entrega de su ciclo “Diálogos con la literatura”, con María Zambrano como protagonista; y el día 15, Antonio Múñoz Molina estará en la Biblioteca de Bidebarrieta para presentar su novela “Volver a dónde”. Junto a él estará Elvira Lindo. Las invitaciones para estas tres propuestas pueden solicitarse en la web www.bilbaokultura.eus. En caso de no poder asistir, la presentación también podrá seguirse en directo en la web www.kulturguneatb.eus.

LUGAR: Salón de Actos de la Biblioteca de Bidebarrieta | Lunes 13, martes 14 y miércoles 15 a las 19:00 horas.



Magia



En el espectáculo “Magia eta dibertsioa”, de Madiber, el humor y la magia son las estrellas de esta cita que podrá disfrutarse en Arabella.

LUGAR: Arabella, Plaza 1 Viernes, 17 de septiembre, a las 18:00 horas.



Música



La diversión de los pequeños y pequeñas que se acerquen a Matiko el día 14 correrá a cargo de “Diberti-dantza”, de Deabru Beltzak, una fórmula especial de música y bailes que pone todo cabeza abajo.

LUGAR: Matiko, Plaza Uzturre | Martes, 14 de septiembre, a las 18:00 horas.



El día 16, la plaza del Karmelo de Santutxu será el escenario de Jonu Kantautorea. El artista, desde que comenzó en el año 2000 con la ayuda de su guitarra, tocando en fiestas, gaztetxes y salas, siempre ha tenido el mismo objetivo: expresar sus ideas mediante la música y disfrutar de ella. Compone la música y las letras. En sus actuaciones, además de temas propios, interpreta canciones tradicionales vascas, así como versiones de grupos vascos.

LUGAR: Santutxu, Plaza del Karmelo | Jueves, 16 de septiembre, a las 19:30 horas.



Teatro de calle



“Mari, Meri eta Lari” es la propuesta de Eidabe para el jueves 16 en Zurbaranbarri. En esta función, la compañía le cede todo el protagonismo a los cuentos y a las canciones.

LUGAR: Zurbaranbarri, Plaza Iturriondo | Jueves, 16 de septiembre a las 18:00 horas.



Trapu Zaharra propone disfrutar de “Por hacer un favor”, en esta función, un candidato sufre un ataque de pánico escénico 15 días antes de empezar la campaña. El partido le pone en contacto con un coach y éste organiza un mitin simulado con fines terapéuticos al que asistiremos como público.

LUGAR: Buia, Centro deportivo de Buiabarri | Sábado, 18 de septiembre, 18:00 horas.



Visitas guiadas



BILBAO IZAN – CONOCE CAMINANDO Y CONOCE EN FAMILIA. Quien quiera conocer Zabala a fondo tendrá este mes la posibilidad de descubrir todas las curiosidades de este emblemático barrio de forma distinta y amena, a pie y en grupo, de la mano del programa “Conoce caminando”. Además, las familias al completo podrán disfrutar de “Conoce en familia” a través de juegos y cuentos, para conocer el barrio desde otra perspectiva gracias a un kit de exploración. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web bilbokultura.eus y es imprescindible realizar la reserva para participar en las rutas.



Conoce Caminando

LUGAR: Punto de encuentro: Bruno Mauricio Zabala, 1 | De lunes a viernes a las 11:00 horas y a las 18:30 horas, y los sábados a las 10:30 horas y a las 12:30 horas.



Conoce en familia

LUGAR: Punto de encuentro: calle Tenor Constantino, 11 | Domingo, 19 de septiembre a las 10:30 horas y a las 12:30 horas.