Bilbao, capital mundial de la movilidad sostenible

Bilbao vuelve a convertirse en capital mundial de la movilidad urbana sostenible hoy y mañana, 6 y 7 de octubre, con la celebración del congreso SUM Bilbao 21. La segunda edición del encuentro reúne a más de 90 expertos de los cinco continentes, que abordan los temas más relevantes y actuales relacionados con la movilidad urbana, analizan los retos y oportunidades de las ciudades para consolidar una movilidad más sostenible y dan a conocer casos de éxito de urbes de todo el mundo.



El Rey Felipe VI ha inaugurado el Congreso en un acto al que también han asistido el Lehendakari, Iñigo Urkullu; la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el Presidente de Repsol, Antonio Brufau y el Presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, entre otras autoridades.



Las ponencias del congreso, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao y Petronor, corren a cargo de reconocidos representantes de autoridades, empresas y centros tecnológicos de Estados Unidos, Kenia, Colombia, Albania, Reino Unido, Argentina, Portugal, Países Bajos, Perú, Bélgica, Alemania, Costa Rica, México, Filipinas y España, entre otros países. Todos ellos son expertos de los sectores de energía, automoción, industria del transporte, servicios de movilidad, logística y distribución, tecnología, telecomunicaciones, infraestructuras y financiero; cuya participación gira en torno a tres ejes temáticos: transición energética; gobernanza y financiación; y movilidad, digitalización e innovación.

Transición energética





Por un lado, la cita se centra en el papel de las ciudades en la transición energética y el marco regulador existente, las posibilidades que brinda el hidrógeno, las energías limpias y la descarbonización de la energía.



Destaca la participación en este eje de Tomás Malango, Director del Hidrógeno en Repsol; Abigail Binay, Alcaldesa de Makati, Filipinas, y miembro de la Junta de Alcaldes y Líderes del Global Convenant of Mayors for Climate and Energy; José López-Tafall, Director General de ANFAC; Javier Hurtado, Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco; o Aitor Arzuaga, Director General de Ibil.

Gobernanza y financiación





El segundo eje temático hace referencia a la gobernanza y financiación, atendiendo a la transición energética en la agenda europea, a los marcos normativos para la mitigación del cambio climático, así como a las alianzas público-privadas y la gobernanza metropolitana y multinivel.



De todo ello debatirán Pere Calvet, Director General de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y Presidente Honorífico de la Unión Internacional del Transporte Público; Milagros Tolón, Alcaldesa de Toledo y Vicepresidenta de la FEMP; Gorka Urtaran, Alcalde de Vitoria-Gasteiz y Presidente de EUDEL; Luisa Elena Burga, Secretaria de Movilidad de la región metropolitana de Lima; Cristina Lobillo, Jefa de Política Energética de la Dirección General de Energía de la Unión Europea; y Carlos Cuadrado, Alcalde de Huechuraba, Chile, y Vicepresidente de FLACMA; entre otros.

Movilidad, digitalización e innovación





Y el tercer eje temático es la movilidad, digitalización e innovación. Una movilidad que se aborda desde la perspectiva de que sea conectada, accesible, planificada y haciendo uso del transporte público. Se analizan las nuevas tecnologías que surgen al servicio de la movilidad, así como las oportunidades de desarrollo económico que la movilidad supone tanto desde el punto de vista de la movilidad de personas, como de mercancías.



Este último eje cuenta con las visiones de Alfonso Gil, Presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP; Joao Galamba, Secretario de Estado Adjunto y de Energía del Gobierno de Portugal; Pere Navarro, Director General de la DGT; Pedro Mier, Presidente de AMETIC; Luis Moreno, Director General del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia; o Eneko Goia, Alcalde de Donostia-San Sebastián.



Asimismo, se presentan diversos casos de éxito de la mano de Iomob, Correos, ONU Habitat, Estafeta Mexicana, Clúster de Logística y Movilidad de Euskadi, Women In Mobility London, Green Hydrogen Coalition, Alsa, Talgo, Kapsch TrafficCom, Irizar e-mobility o Tecnalia, entre otros.