Bilbao ha sido reconocida como la octava mejor ciudad europea de tamaño medio en atracción de inversión extranjera directa por la revista fDi Intelligence, del prestigioso grupo editorial Financial Times. Nuestra ciudad recogerá el galardón este mes de marzo en la Feria Inmobiliaria de referencia mundial, MIPIM, en la ciudad francesa de Cannes.



En esta nueva edición del ranking de fDi Intelligence, “European Cities and Regions of the Future 2022-2023”, Bilbao ha sido valorada, cuantitativamente y cualitativamente, entre 367 ciudades de Europa. En su elaboración, se analizan las fortalezas económicas, el tejido empresarial y las capacidades financieras de múltiples ciudades y regiones de Europa.

Bilbao en el TOP 10





Como dato importante señalar que Bilbao es la única ciudad de tamaño medio del Estado presente en el ranking. Los últimos resultados de este análisis ponen de manifiesto que la Villa se encuentra entre las principales urbes europeas a la hora de generar oportunidades de negocio y desarrollar políticas y actuaciones de atracción y retención de la inversión y el talento.



Asimismo, avalan la labor que viene desarrollando en los últimos años el Ayuntamiento de Bilbao para impulsar la proyección internacional de la ciudad y generar un contexto favorable para la promoción de la actividad económica y la atracción de inversión directa extranjera. Para los responsables del Consistorio “supone seguir estando en el top 10 de las ciudades atractivas en Europa.”



En esta ocasión, el primer lugar ha correspondido a la capital de Lituania, Vilna, la segunda posición a Belfast, capital de Irlanda del Norte, y el top-3 lo ha cerrado la ciudad portuguesa de Oporto. Se consideran ciudades de tamaño medio aquellas que cuentan con una población de 200.000 a 500.000 habitantes.

Bilbao, ciudad destacada para Financial Times





La historia de los reconocimientos del grupo Financial Times a Bilbao se remontan al año 2016, cuando la Villa fue doblemente galardonada en los premios “fDi Strategy Awards” en las categorías “Smart City” y “Education Cluster” por su apuesta por avanzar hacia un modelo de ciudad inteligente y promover el desarrollo basado en el conocimiento.



La publicación, perteneciente al prestigioso grupo editorial Financial Times, está considerada como la revista internacional más relevante en analizar los flujos y tendencias a nivel mundial de la Inversión Extranjera Directa. Financial Times es líder internacional en información económica y sus reconocimientos constituyen un sello de calidad para las ciudades que lo reciben.