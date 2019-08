Bilbao busca sensibilizar de la importancia del consentimiento en las relaciones de cara a la Aste Nagusia

La campaña del Ayuntamiento de Bilbao en contra de las agresiones sexistas diseñada para la Aste Nagusia de 2019 busca sensibilizar a la ciudadanía de la importancia del consentimiento en las relaciones, con el lema "[...] El silencio, no es un sí", así como advertir de que "allí donde se esta produciendo una relación sin el consentimiento por parte de la mujer, se está cometiendo una agresión sexual".

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado por la concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas, Itziar Urtasun, y representantes de Bilboko Konpartsak, han presentado este miércoles la campaña del Ayuntamiento de Bilbao en contra de las agresiones sexistas para la Aste Nagusia, cuya 41 edición comenzará este sábado.

El alcalde ha afirmado que en Bilbao "mostramos nuestro rotundo rechazo y repulsa a las agresiones y a los agresores", y ha advertido de que en Aste Nagusia "no tienen espacio ningún tipo de agresiones". "En Bilbao decimos no a las agresiones sexistas, no a las agresiones por identidad de género o identidad sexual, no a las actitudes homófobas, y no a la LGTBIfobia", ha dicho, para afirmar que, "en esta ciudad de valores, lo importante es la convivencia, el respeto, la responsabilidad y la libertad para que todos podamos disfrutar lo máximo posible sin ningún tipo de miedos".

El alcalde ha dicho que "es momento ya de desterrar, sin ningún tipo de miedos y de una vez por todas, los comportamientos sexistas y carentes de respeto", porque "sobran, están de más, y nos dan asco".

Además, ha indicado que en Bilbao "hablamos claro: el silencio no es un sí" y "al extendido y contundente 'No es No' que hemos venido utilizando hasta ahora, queremos sumar este año nuevos lemas con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia que tiene y debe tener el consentimiento".

"En Bilbao tenemos claro lo que es un sí y lo que no lo es, no quitamos importancia a los abusos y a las agresiones, no creemos en las libres interpretaciones de los silencios, y cuando alguien pasa la línea lo llamamos por su nombre: agresión, maltrato o violación, y pedimos justicia, que nadie quede impune, porque no hay espacios para la impunidad", ha advertido.

El alcalde ha señalado la necesidad de hablar de "consentimiento" y de "promover las condiciones necesarias para que las mujeres puedan decir sí, si así lo consideran, sin miedo y en plena libertad". En ese sentido, ha destacado que en Bilbao "hemos querido adelantarnos y hemos diseñado y puesto en marcha" esta nueva campaña que contempla tres objetivos principales, como son "impulsar el empoderamiento de las mujeres, apelar a la responsabilidad activa de los hombres, y provocar un cambio de actitud en el conjunto de la sociedad".

En ese sentido, Aburto se ha dirigido a los hombres para insistir en que "solo un sí es que sí, un no es siempre un no, y el silencio no es un sí". "Que quede claro", ha remarcado, para asegurar que las mujeres "siempre tienen derecho a cambiar de opinión, en cualquier momento y a ser respetadas por ello, sin miedo, y con libertad".

Aburto ha rechazado los comportamientos machistas y ha advertido de que "no reímos las gracias ofensivas hacia las mujeres, y no entramos ni en bromas ni chistes sexistas". El alcalde ha apelado a la "responsabilidad activa" y ha instado a promover entre todos "las condiciones para que las mujeres, cuando así lo consideren puedan decir sí, sin miedo al juicio social, y con plena libertad". Así, ha pedido la implicación para lograrlo "de todos aquellos que van a disfrutar de las fiestas".

El alcalde ha considerado necesario "un cambio de actitud en el conjunto de la sociedad" y ha señalado que las agresiones "han de encontrarse con una respuesta social y colectiva unánime de toda la sociedad". "Tengo claro que en Bilbao, en este tema, también tenemos que ir por delante", ha manifestado, para pedir que "se castigue con firmeza a quienes son tan inhumanos, cobardes y violentos que son capaces de hacer sufrir a una mujer o a otra persona solo por su condición de género o su identidad sexual".

Por su parte, Itziar Urtasun ha abogado por unas fiestas "abiertas, igualitarias, libres, participativas, diversas, inclusivas y respetuosas", y ha considerado que Aste Nagusia "sigue siendo el mejor escenario apra poner en valor los mensajes a favor de la igualdad, y de repulsa y rechazo ante las agresiones sexuales".

En ese sentido, ha explicado que al eslogan del "No es No" de otros años, se suman los de esta nueva campaña con el propósito de "sensibilizar a la ciudadanía de Bilbao de que tenemos que mantener relaciones sanas y respetuosas, lo que implica un claro consentimiento". Urtasun ha insistido en que "el consentimiento siempre se debe comunicar con claridad, y el silencio no es un consentimiento", por lo que "allí donde se esta produciendo una relación sin el consentimiento por parte de la mujer, se está cometiendo una agresión sexual".

La concejala de Fiestas ha dicho que el objetivo es promover unas fiestas "sin agresiones sexistas" y ha advertido de que "no se trata de educar a las mujeres, sino a toda la sociedad para que esas agresiones no se produzcan".

En cuanto a las críticas al lema de la nueva campaña, Urtasun ha defendido que "aporta un nuevo concepto, el del silencio" porque "solo un sí es un sí". El objetivo del Ayuntamiento en esta campaña, según ha insistido, es "situar el posible silencio de la víctima y el consentimiento" en el centro de la campaña, porque el fin es que Bilbao sea "una ciudad libre de agresiones sexistas en Aste Nagusia".

CAMPAÑA

Esta nueva campaña, "una de las primeras del Estado en la que se hace incidencia en la víctima y en el consentimiento", además de publicarse en la web municipal del Ayuntamiento y Redes Sociales, se proyectará en soportes públicos, como las pantallas ubicadas en los escenarios de los conciertos, en las Oficinas de Turismo u otros establecimientos, y se extenderá a los comercios y hoteles de la Villa que quieran sumarse a esta campaña.

Como novedad, los lemas de la campaña están traducidos también a inglés y francés, para así alcanzar la compresión del conjunto de las personas que visitan Bilbao durante estos días de fiestas.

El Ayuntamiento ha publicado una renovada guía informativa, en euskera, castellano, inglés y francés, sobre cómo identificar y responder ante las agresiones sexistas. Se repartirán ejemplares en papel y estará disponible en versión digital en la web municipal y en la App de "Bilbao Aste Nagusia 2019". Además, se distribuirán chapas con los nuevos lemas y tarjetas con los números de emergencia que llevarán la nueva imagen.

Así mismo, el Punto de Información contra agresiones sexistas volverá al centro de las fiestas, al Arenal, desde el domingo 18 hasta el sábado 24 por las tardes.

Este sábado 17, con el inicio de Aste Nagusia, el Ayuntamiento de Bilbao activará esta estrategia municipal desarrollada por el Área de Igualdad, además, de la actuación coordinada de Policía Municipal, de los Servicios Sociales de Urgencia, la ciudadanía y agentes sociales.

En el caso de que se suceda una agresión, el Consistorio, para aquellas mujeres que lo necesiten, ofrece una atención las 24 horas del día los 365 días del año a través de los equipos del Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) y de la Policía Municipal. Asimismo, desde el Servicio del Área de Igualdad se dispone de un servicio de acompañamiento psicológico y jurídico para la mujer agredida y para los familiares.