Bilbao BBK Live vuelve con más de 100 artistas confirmados

Bilbao BBK Live regresa con más fuerza que nunca con una 15º edición con más de 100 artistas y 12 escenarios. Este año el festival, referente internacional de la música en directo, tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de julio en el entorno natural del monte Kobetamendi, consagrado como un lugar de peregrinaje para el público de todo el mundo que durante estos días acude a la ciudad de Bilbao para disfrutar de un cartel excepcional.

En la rueda de prensa celebrada hoy en el Ayuntamiento de Bilbao, el Concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del consistorio, Xabier Ochandiano, y el CEO de Last Tour, Alfonso Santiago, han presentado el cartel completo y las novedades para esta edición.

Tras dos largos años de parón, el homenaje más fiel que puede hacerse a este festival y a sus 15 años de vida es enfatizar su presencia con un total de 12 escenarios de los cuales 7 estarán ubicados en el recinto de Kobetamendi, 1 en el camping en el monte Arraiz y 4 en el centro de la ciudad.

En Kobetamendi





Así, el escenario principal será Nagusia que será testigo de excepción de la única actuación en festivales europeos de LCD Soundsystem este 2022; el trío de berlineses Moderat con sus célebres temas New Error o Bad Kingdom y nuevo álbum bajo el brazo; The Killers vuelven para presentar sus dos nuevos trabajos; Stromae con cita única en el Estado y nueva música tras un largo silencio de ocho años; el colombiano J Balvin cargado con su arsenal de hits reggaetoneros; Pet Shop Boys como icónico dúo electrónico; los himnos liberadores y letras combatientes de Rigoberta Bandini; el icono pop Zahara; los legendarios sonidos indie-rock de Lori Meyers; la ligereza noventera de las letras de Cariño; las autobiográficas Ginebras y las melodías alegres de Nøgen.

El escenario San Miguel, brindará las actuaciones de Supergrass, quienes celebrarán en el festival el 25 aniversario de su álbum debut I Should Coco; la siempre experimental M.I.A; la mezcla de sonidos electrónicos y pop-psicodélicos de Caribou; Placebo, quienes presentarán su próximo LP; la cumbia alternativa de Bomba Estéreo; el mix de ritmos latinos y urbanos de Nathy Peluso; el explosivo directo de BICEP; las letras cargadas de sentimiento de los dublineses Inhaler; y tampoco podía faltar el polivalente Four Tet. En este escenario también subirán nombres estatales como Sen Senra y sus melodías inconfundibles; Nacho Vegas presentando su último álbum ‘Mundos Inmóviles derrumbándose’, Depresión Sonora, Shego o Ezpalak.

La pluralidad artística se verá también reflejada en el escenario Beefeater, donde artistas innovadores y líderes de tendencias como Rusowsky, Alizzz, TOMM¥ €A$H, Mykki Blanco, Peaches, Nilüfer Yanya, Romy y muchos más llevarán a la ya icónica carpa triangular, los sonidos más frescos y originales del panorama musical.

Será en el escenario Txiki donde se podrá disfrutar de propuestas tan especiales como las de Phoebe Bridgers, Stella Donnelly, el recién anunciado Ed Maverick y Dorian, y otras más arriesgadas como las de slowthai, WOS, Carolina Durante o Chill Mafia.

El escenario Firestone vendrá a su vez con las actuaciones de SIMONA, Axolotes Mexicanos, Erik Urano, DouleurDolor, Yawners, Venturi, Bulego junto a nuevos nombres que se incorporan al cartel como Coach Party, Lynks y Billie Marten.

Basoa acogerá en su mágico bosque un año más a los artistas más punteros de la electrónica universal. Esta edición vendrá liderada por The Blessed Madonna, Carl Craig, Helena Hauff, DJ Python, Lena Willikens, John Talabot, Dave P. y otros muchos artistas que prometen mantener la pista de baile siempre en marcha, en un escenario donde conectar con la naturaleza, bailar sin distracciones y abstraerse de todo.

El escenario más tranquilo de Bilbao BBK Live, Lasai, no muy alejado de Basoa, es el lugar perfecto para bajar de revoluciones y planear como un paracaídas con los maestros de los tempos lentos. Entre ellos, Cosmo Vitelli, Dinamarca, Yu Su, Iro Aka o Ivan Smagghe así como la programación especial del sábado curada por DJ Python en la que estarán Kelman Duran, DJ Voices o Sangre Nueva, entre otros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El camping del festival también se llenará de buena música con la programación de Akelarre. Durante los tres días del festival los y las campistas podrán disfrutar de actuaciones que el festival desvelará próximamente.

Más allá de la música, los asistentes podrán disfrutar de la mejor selección de puestos de restauración para todos los gustos y necesidades alimentarias con diferentes puestos de comida y un mercado con merchandising exclusivo del festival, artistas y colecciones de diseñadores independientes.

En la ciudad





Como viene siendo habitual desde hace años, el festival traspasa las fronteras de Kobetamendi y baja al centro de la ciudad con la programación Bilbao BBK Live Bereziak, de acceso libre y para todos los públicos, repartida en 4 escenarios.

El centro de la ciudad sentirá los primeros compases del festival el mediodía del jueves, en plena Gran Vía, con la actuación de la orquesta colombiano-navarra Goxua’n Salsa, banda que mezcla salsa de los 60, 70 y 80 con música latina y cantada en euskera.

Por el resto de escenarios pasarán Los Niños Jesús, la banda liderada por Jordi Évole, con su repertorio en clave festiva de clásicos de ayer, hoy y siempre. La presencia femenina estará liderada por la chilena Soledad Vélez, el flamenco-pop de Soleá Morente y la reina a los platos del reggaetón más underground y experimental Rosa Pistola.

Los catalanes Mainline Magic Orchestra se regocijarán en la extravagancia más divertida en el centro de Bilbao con sus sintetizadores, cajas de ritmo y flautas electrónicas, mientras que Merina Gris y su pop violento presentarán su primer largo Zeruan Orain. También pasarán por los escenarios de la villa La Plazuela y su pop fusión recién llegado de Granada, el rock’n’roll de The Parrots y Ramonets y las letras poéticas de Raitx.

Un año más la pulsera de Bilbao BBK Live ofrece ventajas y descuentos en centros culturales, museos y comercios de Bilbao mediante Bilbao BBK Live Experience!. Esta iniciativa recoge todos los puntos en los que los asistentes podrán acceder a ventajas mostrando su pulsera del festival.

Información útil





Los horarios y la distribución de artistas por cada escenario ya se han dado a conocer. Las pulseras se podrán recoger en los puntos habituales, en San Mamés, en la sala BBK y BEC! y se facilitará el acceso al recinto con el servicio de autobuses gratuitos con salida desde San Mamés-Capuchinos y BEC!. Con el objetivo de ordenar la subida y no sufrir el estrés de las horas pico de acceso al festival, la organización pone este año, de manera experimental, un servicio extra de autobuses con pre-reserva. El coste del viaje será de 1,5€, estará disponible solo para la subida y será necesario reservarlo con antelación desde la web o la app del festival. Este servicio estará disponible en los próximos días.

Un año más, el festival reafirma su compromiso por el cuidado del entorno natural de Kobetamendi y mantiene su lucha por la reducción del plástico y el cuidado de nuestro planeta con la puesta en marcha de medidas como el sistema de pago cashless, el alquiler de vasos reciclables y un amplio dispositivo de contenedores para la correcta gestión de residuos.

Estas y otras medidas como la distribución eléctrica eficiente, el plan de apagados para reducción de consumo, la señalética y elementos decorativos reutilizables, han hecho que el festival sea merecedor por 4º año del certificado Erronka Garbia que reconoce a aquellos eventos que integran medidas ambientales en el diseño y organización para minimizar los potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente asociados a la celebración del mismo.

El festival se une también a la iniciativa de Zierbena Sarea, Zaporeak y Ongi Etorri Errefuxiatuak para la recogida solidaria de tiendas de campaña y alimentos destinados a los migrantes de nuestra zona sin una alternativa habitacional. También se ayudará a las familias necesitadas de la región gracias a la donación recaudada a través de las invitaciones y que distribuirá el Banco de Alimentos de Bizkaia.

Entre otras medidas en favor de la sostenibilidad, el festival cuenta con una política de contratación de kilómetro 0, priorizando a los proveedores de Bilbao y Bizkaia. Más de 3.600 personas trabajan alrededor de Bilbao BBK Live, siendo el 72% de ellas vizcaínas. Entre las empresas proveedoras del festival, el 50% tienen su sede en Bizkaia.

No a las agresiones sexistas





Desde 2017, la organización del Festival y el Ayuntamiento de Bilbao han aunado esfuerzos en la lucha contra las agresiones sexistas poniendo en marcha campañas de prevención y sensibilización. El mensaje de este año 2022 es ‘NO ES NO… EZ BETI DA EZ’, un lema extendido en la sociedad bilbaína gracias a su impacto en Aste Nagusia, y que este año vuelve para reforzar el rechazo a las agresiones sexistas durante este gran evento que acoge la Villa.

Como en años anteriores, se ha reeditado la guía informativa en 4 idiomas, -en euskera, castellano, inglés y francés-, sobre cómo actuar, identificar y responder ante las agresiones sexistas.

El Ayuntamiento de Bilbao recuerda que las agresiones sexistas pueden ser denunciadas, y asimismo, apela a la implicación del conjunto de la ciudadanía para mantener su compromiso activo y a favor de unas relaciones igualitarias de mujeres y hombres, libres de violencia.

Además, este año, el festival también colabora con la asociación bilbaina Anitzak, que trabaja por conseguir la igualdad de todo el colectivo LGTBIQ+ y que estará presenté en el festival para asesorar a quien lo necesite.





PROGRAMA