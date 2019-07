El Bilbao BBK Live pone en marcha su operativo especial y espera recibir casi 120 mil asistentes

El Bilbao BBK Live reunirá a entre 110.000 y 120.000 personas en su 14ª edición, que comenzará este jueves y que "rozará el lleno" en sus tres jornadas, según las estimaciones de los organizadores. Como es habitual, la capital vizcaína pondrá en marcha un operativo especial con motivo del festival, que este año se prolongará un día más debido al concierto de Berri Txarrak el domingo.

El operativo ha sido presentado este martes por el concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, la concejal de Seguridad, Amaia Arregi, y el director de Last Tour, Alfonso Santiago, en una comparecencia en el Ayuntamiento de Bilbao en la que han animado al público asistente al festival a acceder al recinto de Kobetamendi de manera escalonada y con la mayor antelación posible.

Según ha avanzado el responsable de la promotora del Bilbao BBK Live, se espera "prácticamente rozar el lleno en todas las jornadas", ya que "el viernes va a estar completo" y el resto se estará "muy cerca". De este modo, la previsión es que asistan entre 110.000 y 120.000 personas al festival, que se celebrará entre este jueves, 11 de julio, y el sábado 13, con la presencia de más de 100 artistas, entre ellos The Strokes, Liam Gallagher, Thom Yorke, Rosalía, Weezer, Suede, The Good, The Bad & The Queen, The Blaze, Vince Staples, Hot Chip, Laurent Garnier.

La celebración del festival provocará las primeras restricciones circulatorias desde este miércoles, día 10, a las 11.30 horas. Este año se prolongarán hasta las 4.00 horas del lunes con motivo de la celebración el domingo 14 del concierto de Berri Txarrak en Kobetamendi.

El tráfico permanecerá cortado desde el cruce con la carretera Basurtu-Kastrexana hasta la Cervecera de Kobetamendi y Altamira, excepto para vehículos autorizados, transporte público y vecinos debidamente acreditados, según ha explicado el edil de Movilidad, que ha animado a utilizar el acceso peatonal existente, con un recorrido de "25 minutos del centro de la ciudad", y el transporte público, que va a estar "a la altura de las circunstancias".

Los asistentes al festival contarán con autobuses lanzadera gratuitos, tanto para ir como para regresar del recinto, que este año pasarán de las 32 unidades de la anterior edición a 54. Como es habitual, los autobuses tendrán parada en el BEC, en Barakaldo, junto a la parada de metro de Ansio, donde se habilitarán 3.500 plazas de parking, y desde las inmediaciones de San Mamés, en la parte trasera del edificio BAMI.

Los autobuses prestarán servicio ininterrumpido desde las 12.00 horas del miércoles hasta las 12.00 horas del domingo, con frecuencias de servicio variables, según la demanda. Santiago ha animado a los asistentes a que "se anticipen y lleguen, incluso, antes de las cinco y, entonces, le subimos hasta el recinto del festival". A partir esa hora, los autobuses sólo podrán llegar hasta las inmediaciones de la antigua fábrica de Beyena, a unos 800 metros del recinto del festival.

También contarán con autobuses las personas que pernocten en la zona de acampada. En este caso, desde la organización y el Ayuntamiento les han solicitado que usen estas lanzaderas y no vayan por el acceso peatonal por ser "una carretera estrecha", lo que dificulta el paso de autobuses.

Para usar los autobuses, del mismo modo que para entrar en el recinto del festival, será necesario cambiar primero las entradas por pulseras. Las pulseras han comenzado a entregarse este pasado lunes en San Mamés, donde se han colocado 2.000 pulseras ya, y a partir de este miércoles también se podrán recoger junto al BEC.

Las personas con movilidad reducida dispondrán de un servicio especial para acceder al festival y los taxis, por su parte, contarán con una parada habilitada en las inmediaciones de la antigua fábrica de Beyena y también otra en la calle Telmo Zarra, junto a San Mamés.

Con motivo del festival, Metro Bilbao contará con servicios especiales la noche del jueves y del domingo desde las 23.00 a las 3.00 horas, y durante las noches del viernes y el sábado dará servicio durante toda la noche, ha explicado Alfonso Gil.

Por otro lado, la capital vizcaína reforzará la seguridad del festival con un dispositivo especial coordinado entre Ertzaintza, Policía Municipal y personal de seguridad del Bilbao BBK Live, "para garantizar el bienestar de las personas asistentes, tanto dentro del recinto festivo como en sus inmediaciones", según ha indicado la edil responsable de Seguridad, que ha animado al público a prestar atención a los objetos personal y "nunca" guardar carteras y móviles en bolsillos traseros.

Además, se ha organizado un Centro de Coordinación de Seguridad del Festival, en el que estarán presente personal de seguridad, Policía Municipal, Ertzaintza, Bomberos y personal sanitario. Este centro y el puesto médico se situarán en una zona próxima al aparcamiento de autocaravanas y dentro del recinto de conciertos se habilitará un puesto médico con sala de asistencia médica y sala de evolución. También la zona de acampada contará, asimismo, con personal de seguridad y asistencia sanitaria.

En función de los datos aportados por Arregi, el pasado año se efectuaron 174 asistencias, la mayoría por caídas y heridas, y de ellas 24 necesitaron de traslado hospitalario. Se contabilizaron 12 intoxicaciones etílicas, de las que dos requirieron traslado a hospitales.

NO ES NO EN CUALQUIER IDIOMA

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Bilbao y la organización del festival han sumado esfuerzos en la campaña de prevención y sensibilización contra las agresiones sexistas. "No significa no en cualquier idioma", ha subrayado la concejal de Seguridad.

La campaña explica los recursos municipales a disposición de la ciudadanía e incluye la reedición de una guía informativa (en euskera, castellano, inglés y francés) para identificar y responder a las agresiones, disponible también en versión digital y descargable.

Además, Arregi ha animado a usar la aplicación gratuita 'AgreStop/EraStop', de la que hasta el momento se han realizado 13.000 descargas en Bilbao. Esta herramienta que permite avisar de manera inmediata a la Policía, pulsando un 'botón de emergencia', de modo que emite una señal que indica la localización de la persona que lo activa. También posibilita otorgar la opción de 'acompañamiento', a través de alguno de los contactos de teléfono, para que la persona escogida seguir el recorrido a casa a través de un mapa virtual.

Por otro lado, una media de 43 operarios, apoyados por 21 vehículos, realizarán labores de limpieza y recogida de residuos en todo el recinto festivo, y se instalarán 320 contenedores. Durante los días de los conciertos, además, se mantendrá un dispositivo especial de limpieza en todo el barrio de Altamira y, una vez finalizado el festival, se efectuará una limpieza exhaustiva del parque Kobetas.

En este campo, desde el Ayuntamiento han instado a usar las papeleras y contenedores del recinto del festival que, según ha recordado, cuenta con el certificado Erronka Garbia, que reconoce a los eventos que integran medidas ambientales para minimizar los potenciales impactos.

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS

El operativo incluye inspecciones de control sanitario para comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de todos los establecimientos de venta y bebidas.

En relación a la nueva denuncia de Facua ante Kontsumobide por prohibir el acceso al recinto con comida y bebida, Santiago ha recordado que el Instituto vasco de Consumo ya "resolvió" sobre esta cuestión y señaló que los usuarios "tienen una pulsera que les permite entrar y salir para consumir lo que quieras". Además, ha indicado que "la restauración es parte sustancial de la sostenibilidad del propio evento".