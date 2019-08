Bilbao: Amenazas e insultos en las afueras del juzgado a los sospechosos de la violación grupal

La Ertzaintza continúa investigando los hechos ocurridos el pasado viernes, donde una joven de 18 años de edad denunció que había sufrido una agresión sexual múltiple en el Parque de Etxebarria de la ciudad de Bilbao. Con la investigación aún en curso, el cuerpo policial no incluye, hasta ahora, la búsqueda de otros posibles implicados, según han adelantado fuentes del Departamento de Seguridad.

Esta mañana, en las afueras del juzgado donde deben personarse a diario los cuatro investigados puestos en libertad con cargos, uno de ellos ha declarado a los medios de comunicación presentes en las afueras del juzgado que son 'inocentes' y no conocen 'de nada' a la chica. El sospechosos ha declarado que solo conocen a uno de los otros dos agresores que se encuentran en prisión: el que lleva tatuado un enorme búho en el cuello. Todo esto al mismo tiempo que recibían amenazas e insultos de algunos viandantes.

Por su parte Raquel González, Presidenta del Partido Popular en Bizkaia ha manifestado que 'no podemos estar más pendientes de que no se señale a un delincuente que de proteger a la víctima, a nuestras chicas'. González además ha asegurado que es 'la guinda del pastel, asquerosa y deleznable' de la 'inseguridad creciente'. La Presidneta del PP ha tenido palabras de apoyo para la vítima y sus familiares y ha asegurado que 'esta es la tercera denuncia por agresión sexual, y nosotros hemos firmado la condena institucional y lo seguiremos haciendo, pero eso no es la solución, hay que ir más allá'.

Por otro lado, la Ertzaintza ha abierto una nueva investigación que se ha saldado con un varón detenido en San Sebastián acusado de una presunta agresión sexual que se habría cometido en la noche del domingo. El detenido se encuentra en dependencias policiales, a la espera de pasar a disposición judicial.