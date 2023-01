Bilbao activa el Operativo Especial de Nevadas

El Ayuntamiento de Bilbao ha activado el Operativo Especial de Nevadas y recomienda precaución ante la alerta de nieve y el aviso de lluvias persistentes para los próximos días, dado que según la previsión, la cota de nieve se situará en torno 300-400 metros durante toda la jornada de este miércoles y puede ser ocasionalmente más baja, al tiempo que está activado el Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en la vertiente Cantábrica.

Ante la posibilidad de se vean afectadas algunas zonas altas de la ciudad, el Consistorio bilbaíno ha previsto un operativo especial, por si fuera necesario activarlo, además de contar con un acopio de 200 toneladas de sal, según ha informado en un comunicado.

El Consistorio ha solicitado también a la ciudadanía que se comunique, a través de la Policía Municipal, la presencia de personas pernoctando a la intemperie, para que puedan ser traslados a albergues municipales.

Ante de situación de Alerta Naranja por nieve prevista para este miércoles, el Ayuntamiento de Bilbao ha activado el Operativo Especial de Nevadas para hacer frente a estas posibles condiciones meteorológicas adversas de los próximos días.

En concreto y según la previsión, este miércoles la cota de nieve podría situarse en torno a 300 ó 400, pudiendo ser ocasionalmente más baja, entre las 00.00 y las 24.00 horas, por lo que el Consistorio bilbaíno ha recomendado precaución a la ciudadanía.

Operativo especial





El Ayuntamiento tiene preparado y en situación de intervención inmediata, un operativo especial compuesto por trabajadores del Servicio de Limpieza, vehículos, distribuidos por todos los distritos de la ciudad que realizarán labores preventivas para evitar la formación de hielo y, en caso necesario, procederán a la retirada de la nieve que pudiera acumularse sobre la vía pública.

Los medios materiales de intervención de los que dispone el Ayuntamiento ante la previsión de nieve a 200 metros es de camiones con cuchilla y esparcidor de sal, pick-ups con cuchilla y esparcidor de sal, barredoras con cuchilla quitanieves y cepillos invertidos, camiones cisterna esparcidor de salmuera y un camión grúa para el abastecimiento de sal. Junto a ello, el Consistorio ha hecho acopio de 200 toneladas de sal.

Asimismo, como medida preventiva y ante la aparición de hielo, equipos de limpieza procederán, si la situación así lo requiriese, al esparcido de sal y salmuera en las zonas más vulnerables de Bilbao como son Artxanda, Enekuri, Alto de Miraflores, parte alta de la calle Zabalbide a la altura de Arabella, Zurbaranbarri y el entorno de Vía Vieja de Lezama, parte alta de Otxarkoaga y distintas zonas de los barrios altos de la Villa: Zazpi Landa, Altamira, Kobetamendi, Mintegitxueta/Monte Caramelo, Masustegi, Uretamendi-Betolatza, Artatzu Goikoa, Camino de Pagasarri, Camino de Arraiz, Buia.

Igualmente, se prestará, como es habitual en estas situaciones, especial atención a la carretera de acceso al Hospital de Santa Marina, han informado.

Ante esta situación de Alerta Naranja por nieve, el Ayuntamiento de Bilbao, ha trasladado a la ciudadanía una serie de recomendaciones y ha aconsejado que las personas mayores o enfermas permanezcan en sus viviendas durante el temporal de frío.

Han pedido, además que en caso de ver personas sin techo pernoctando por las calles de la ciudad se dé aviso a la Policía Municipal (092), que intervendrá también de forma proactiva para proceder a su alojo en distintos recursos municipales.

El Ayuntamiento recomienda también extremar la precaución en caso de tener que utilizar el automóvil, revisar frenos, neumáticos, sistema de alumbrado, líquido anticongelante, bujías, etc., y conducir con marcha corta sin cambiar bruscamente de dirección, así como no pisar el freno en zona de hielo, porque, según han indicado, es mejor que el coche cruce la zona por sí mismo. Se aconseja también mantener limpio de nieve y desbloqueado el tubo de escape para que el humo no llegue al interior del coche.