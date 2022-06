Bilbao acoge la segunda edición de 50 Next

El futuro de la gastronomía se da cita en Bilbao en la segunda edición de 50 Next, una lista de personas procedentes de todo el mundo que forman la nueva generación de talento en el ámbito de la gastronomía. 50 Next es una iniciativa de la organización de The World’s 50 Best Restaurants.



La segunda edición anual de la lista se anunciará a las 15:00 como cierre del evento que está teniendo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao a través de charlas inspiradoras y paneles de discusión interactivos con miembros de 50 Next 'Class of 2021' y 'Class of 2022', así como algunos de los chefs más aclamados del mundo. La jornada, organizada en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, cuenta además con la participación de los legendarios chefs Mauro Colagreco, Dominique Crenn y Joan Roca, entre otros.



El diputado general de Bizkaia ha subrayado el valor de este evento para descubrir y apoyar al talento que surge en todo el mundo en torno al ámbito de la gastronomía y de la industria agroalimentaria. "50 Next ha reunido aquí en Bizkaia al futuro de la gastronomía. Jóvenes de todos los rincones del mundo que estáis revolucionado la escena gastronómica. Productores, investigadoras, educadores, activistas… cada uno desde vuestro ámbito de acción. Representáis el talento transformador que Bizkaia quiere y necesita. 50 Next es mucho más que un evento inspirador. Es un evento necesario para conectar y empoderar a la próxima generación de líderes. La gastronomía y toda la cadena de valor de la industria alimentaria se asoma a su propia revolución. Y queremos que esa revolución suceda aquí, en Bizkaia. Buscamos talento y proyectos que puedan crecer y hacer crecer Bizkaia. Tenemos una fiscalidad al servicio de la innovación y el talento. Tenemos modernas infraestructuras, compromiso público y el ecosistema necesario", ha asegurado Unai Rementeria.