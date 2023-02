BEC recupera la actividad pre covid, pero no los resultados

El Bilbao Exhibition Center (BEC) recuperó en 2022 el número de visitantes alcanzado antes de la pandemia de covid, pero no ha conseguido recobrar los resultados económicos prepandemia debido a los altos costes actuales.



El director del BEC, Xabier Basañez, ha precisado, no obstante, que 2022 fue un ejercicio "bueno" y que es "moderadamente optimista" cara a 2023, un año que augura de "consolidación de la actividad, pese a las incertidumbres".



"Espero que este año encontremos un equilibrio en los precios", ha dicho durante su intervención en el desayuno informativo "Fórum Europa. Tribuna Euskadi".



Basañez ha puesto en valor la necesidad de la industria ferial presencial, prácticamente paralizada durante la pandemia, y ha recordado que en el caso de Euskadi supone un impacto económico de 135 millones de euros, una recaudación impositiva de 17 millones de euros, y la generación de 2.600 empleos, directos e indirectos.



Además, según ha remarcado, también existen impactos "más difíciles de calcular", como son los negocios que se originan en una feria o la repercusión social.



Ha asegurado que en Euskadi y España este sector trabaja de nuevo con normalidad, pero se ve afectado por la situación de China, que aún no se ha recuperado de la pandemia y es "un gran actor en el panorama internacional", y en menor medida de Rusia, cuya actividad externa está paralizada por la guerra.



Cara al futuro ha enumerado varios retos para el sector, que según ha indicado se está transformando, entre ellos la digitalización "como complemento a lo presencial".



También ha citado la recuperación del talento, que se refugió en otros sectores por el "parón" de la pandemia, y la sostenibilidad, porque "si no somos sostenibles, los clientes no nos elegirán".



Otros aspectos a trabajar son poner al cliente "en el centro y mejorar su experiencia" y la internacionalización, para "dar proyección exterior" a las empresas vascas.



El BEC también es "proactivo", según ha enfatizado, y además de ofrecer los servicios clásicos de un establecimiento se plantea estrategias "innovadoras" para generar nuevos eventos y ofrecer "nuevas herramientas" a los clientes.



En el acto, también se ha referido al nuevo hotel que se está construyendo en el recinto y que estará en funcionamiento, previsiblemente, en 2025.



Tras recordar que este alojamiento estaba previsto en el origen del proyecto del BEC, pero su ejecución se ha ido retrasando por diferentes motivos, ha comentado que se conformará como un apartahotel de más de 600 estudios para estancias cortas, medias y largas.