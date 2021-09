BBK presenta un cortometraje para fomentar comportamientos sostenibles de cara a un futuro

BBK ha invitado a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia de de adoptar comportamientos de competitividad sostenible para un futuro mejor con el lanzamiento de su cortometraje 'Bihar: Elegir el mañana', que se enmarca en la campaña 'Elegir el mañana' que se inició con la colocación de una escultura de la cabeza de una niña en la Ría de Bilbao.



La fundación bancaria ha presentado esta mañana, junto al puente de Zubizuri, en Bilbao este cortometraje, con la presencia del presidente de BBK, Xabier Sagredo, el responsable de Investigación y Estudios de BBK, Xabier de la Torre, la directora del corto 'Bihar', Claudia Barral, el prospectivista Jordi Serra y la niña Gabriela Patilla, actriz en el corto y cuya imagen ha servido para dar vida a la escultura sumergida en la Ría de Bilbao.



Esa escultura, elaborada por el artista mexicano Rubén Orozco, fue la primera de las acciones de esta nueva campaña de BBK, ideada por LLYC, con la que, según ha explicado Xabier Sagredo, pretenden provocar un debate entre la sociedad sobre la importancia de las decisiones tomadas en el día a día, en la medida que afectarán al futuro de la sociedad.

Cortometraje





El cortometraje presentado este jueves ofrece, a través de una historia creada de la mano de prospectivistas y expertos futuristas, un escenario plausible de la sociedad del futuro, si no se opta por modelos de competitividad sostenible en el día a día.

















En concreto, el corto, que estará disponible en www.elegirelmañana.bbk.eus, es una obra distópica de ficción que plantea cómo podría ser el futuro de Bizkaia y el resto del planeta. A lo largo de la vida de Bihar, el espectador irá descubriendo cómo crece enfrentándose a las consecuencias de las acciones o decisiones que se toman como sociedad. De esta manera, a través de la construcción de escenarios de futuro, se pretende reflejar las consecuencias que tendrán nuestras acciones actuales en nuestro día a día.



De cara a alertar a la sociedad sobre las consecuencias de no adoptar comportamientos sostenibles, se ha acudido a la prospectiva, la disciplina que busca generar conocimiento sobre el futuro para tomar mejores decisiones en el presente. El prospectivista Jordi Serra, que ha participado en este proyecto, ha señalado que, en su trabajo, siempre tratan de buscar alternativas que permitan mejorar el futuro, pero, en este caso, el reto era explorar "sistemáticamente todas las peores combinaciones de los desarrollos más negativos".



El presidente de BBK ha señalado que, de una manera sencilla y directa" se ha querido mostrar como la ausencia de modelos que aboguen por la competitividad sostenible pueden "marcar el futuro" de las próximas generaciones



Sagredo ha señalado que se quiere invitar a la sociedad a reflexionar y tener no solo una "visión a corto" sino "a largo plazo" y ha indicado que BBK tiene en su ADN impulsar el modelo de competitividad sostenible, que va "más allá de lo puramente económico". Según ha apuntado, se trata de un modelo socioeconómico global que "surge de la necesidad de anteponer la preservación del estado de bienestar a lo puramente económico, basado en la coherencia en la toma de decisiones en todos los ámbitos y todos los roles de la vida.



"Una competitividad basada en la innovación tecnológica, el talento, la creatividad, la excelencia y en dar a nuestros productos o servicios un valor añadido diferenciador, competitivo en precio, por supuesto, pero huyendo de modelos Low-Cost", ha añadido.



Según ha manifestado, se trata de un modelo que exige que los diferentes reguladores, legisladores y poderes públicos establezcan "las

mismas reglas del juego a todos los agentes que compiten en el mercado" de manera que haya "igualdad de condiciones para todos".



"En definitiva, creemos que es una forma de entender la empresa, la sociedad y el mundo que nos rodea. Es un modelo de negocio que mira qué hay detrás de cada una de las decisiones que tomamos, qué hay detrás de cada compra que hacemos o que hay detrás de cada empresa que contratamos. O lo que es lo mismo, quién trabaja detrás, cómo se produce cada producto o servicio, en qué condiciones laborales o cómo repercute esa compra en mi entorno", ha agregado.



Por su parte, la directora del corto, Claudia Barral, ha reconocido que fue todo "un reto" este trabajo y personalmente le ha servido "como punto de inflexión" y espera que así sea para todo aquel que vea el cortometraje.



En la comparecencia, también ha estado presente la niña Gabriela Patilla, actriz en el corto e inspiradora de la escultura, que ha reconocido que le "impacta" ver la imagen de su cabeza en la Ría y que ha destacado que todo esto le ha servido para aprender que "el planeta es de todos y hay que cuidarlo" porque, si no, se "va a pasar mal".



La nueva campaña de BBK 'Elegir el mañana' arrancó la semana pasada con la creación e instalación de una escultura gigante de la cabeza de una niña en medio de la Ría de Bilbao que ha sido "todo un éxito mediático" tanto a nivel nacional como internacional, así como para todos los viandantes de la capital Bilbaína.



El proyecto ha estado apoyado además con una campaña outdoor de cartelería repartida por toda Bizkaia, contenidos audiovisuales y formatos de paid media, así como una web acompañando a la iniciativa en la que se puede consultar el mapa de mareas de la Ría de Bilbao para conocer las horas en las que estará visible la escultura.