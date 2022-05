BBK Kuna abre debate sobre la pobreza menstrual: "elegir entre la comida o la higiene personal"

BBK Kuna organiza este martes, 24 de mayo, una sesión abierta de la Comunidad de Aprendizaje sobre pobreza menstrual, con el objetivo de compartir los conocimientos generados e invitar a la ciudadanía vizcaína a saber más sobre esta problemática que afecta al 20% de las mujeres en España.

En una entrevista en COPE Euskadi, Izaskun Gutiérrez, miembro de la sesión organizada por BBK Kuna, explica la difícil situación por la que atraviesan algunas mujeres que hasta tienen que "elegir entre la comida o la higiene personal". Y es que BBK Kuna se ha volcado en dar a conocer la relidad que viven una de cada cinco mujeres de la Unión Europea y que conlleva a no poder permitirse comprar productos de higiene íntima menstrual. Sin embargo, la problemática va más allá de lo económico, ya que el concepto de 'pobreza menstrual' implica "no tener acceso a productos para la menstruación, pero también no tener agua potable, jabón y otros recursos esenciales para la higiene y salud íntima".

En BBK Kuna, la casa de los ODS, reconocen esta situación, "invisibilizada en nuestra sociedad", y, por ello, han querido abordarla, conocerla en profundidad y entender sus enfoques e implicaciones.

Para ello, desde el pasado febrero, más de 20 participantes con perfiles de lo más diverso, se han reunido para debatir, recoger y dar información y general inteligencia colectiva en torno a la menstruación, la estigmatización, el impacto climático de los productos de higiene o la situación de desigualdad que se genera.

En esta ocasión, la sesión abierta de la Comunidad de Aprendizaje de Pobreza Menstrual se celebrará a partir de las 18.00 horas, en BBK Kuna, la casa de los ODS, ubicada en Urazurrutia 3.









Temas de las sesión

En las sesiones de la Comunidad de Aprendizaje sobre Pobreza Menstrual y la menstruación en general se hablará de temas como la salud menstrual y el autoconocimiento, la estigmatización y las dimensiones culturales de la menstruación, las técnicas naturales de salud menstrual femenina, el impacto climático de los productos de higiene o la situación de desigualdad que se genera.