Balance de la Semana Grande donostiarra: "Ha sido una Aste Nagusia redonda"

La Aste Nagusia de San Sebastián ha finalizado de forma exitosa. Ahora toca hacer balance y el alcalde, Eneko Goia, considera "redonda" la recién finalizada Semana Grande, marcada por el calor, y repleta de actividades, un total de 400, que han gozado de una "notable" participación.

El programa de la Semana Grande donostiarra ha completado todas y cada una de sus actividades según lo previsto y sin incidencias reseñables, con el calor como "gran protagonista" durante varias jornadas, que han hecho variar la participación en algunas actividades.

Debido a las altas temperaturas que ha vivido la capital guipuzcoana durante sus fiestas, el parque y el tobogán acuático del Kursaal "han tenido gran éxito".

"los fuegos artificiales, los reyes de la participación"

La actividad que más éxito tiene, un año más, son los fuegos artificiales. Eneko Goia ha destacado la calidad de las pirotecnias participantes en el concurso, con motivo del 60 aniversario, y ha dicho que se estima que las ocho veladas han congregado en total a unos 665.000 espectadores.

Pirotecnia Valenciana se ha proclamado ganadora por tercer año consecutivo de la Concha de Oro. El segundo clasificado ha sido Pirotecnia Peñarroja, procedentes de Castellón y que han sido galardonados con el primer premio del Jurado Joven. La pirotecnia alemana IP Innovative Pyrotechnik ha quedado en tercer lugar.

"sin incidencias notables"

El alcalde Eneko Goia ha puesto en valor que no haya habido "incidencias notables" en estas fiestas que "han servido para disfrutar y nada las ha empañado". "Hemos tenido pequeñas cosas, pero nada destacable", ha asegurado. 90 personas han sido detenidas frente a las 105 detenciones del pasado año, la mayoría por hurtos y peleas.

También se ha referido a Dbus, que ha reforzado los servicios de autobús en Aste Nagusia, los datos provisionales apuntan a un récord de usuarios, con 851.167 viajes, lo que supone un 5,65% más que el año pasado.

unas fiestas "muy participativas"

Muy participativos han sido también los conciertos al aire libre de la explanada de Sagüés. Según los datos aportados, han asistido unas 57.500 personas en total, con el concierto de Leire Martínez, excantante de La Oreja de Van Gogh, como el de mayor asistencia, seguido del concierto de OBK (10.000), Sexy Zebras (7.500), Morodo (7.000) y DJ Martina más Dupla (5.500).

Eneko Goia ha recordado "el multitudinario comienzo" festivo del pasado día 9, con el acto del cañonazo en la terraza consistorial y la colorida 'Holi Fest', que congregaron a unas 12.000 personas y actividades de ocio en los que "se han consolidado espacios festivos" en barrios como El Antiguo, Amara y Gros.

"Triste suceso"

La Aste Nagusia donostiarra se ha visto empañada sin embargo por un triste suceso. El fallecimiento de un participante durante la tradicional Travesía a Nado del Paseo Nuevo. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha trasladado su "más sentido pésame, cariño y solidaridad" a la familia y allegados.