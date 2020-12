Azpiazu recuerda a la oposición que apoyar los presupuestos lanza un mensaje positivo

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha animado a los grupos de la oposición a apoyar los presupuestos vascos de 2021 porque supondría "una señal para el conjunto de los ciudadanos, no tanto para el Gobierno, que ya tiene la mayoría absoluta".

En declaraciones radiofónicas, Azpiazu ha comentado que con el apoyo de otras formaciones a las cuentas se lanzaría un mensaje de que los partidos están "todos con políticas que son buenas y muchas imprescindibles para los ciudadanos".

El consejero habló ayer con los grupos para cerrar el calendario de reuniones en busca de apoyos para los presupuestos, una ronda que comenzará el 11 de enero con EH Bildu.

Azpiazu ha defendido el incremento de la deuda para compensar la bajada de la recaudación, una deuda que subirá el año que viene al 16,9 por ciento del PIB vasco, aunque es la menor de las autonomías. "El peso de la deuda no es tan elevado, tenemos margen adicional, y el tipo de interés está muy bajo. El coste de endeudarse no es elevado", ha insistido.

Lo que no habrá de momento es alza de impuestos, porque "cualquier subida de impuestos retrae la actividad económica y eso no es positivo, ahora hay que impulsar la economía". Sí ha admitido que el año que viene habrá que hacer una reflexión sobre la fiscalidad, pero, de momento, no hay nada.

Sobre los fondos europeos, Azpiazu ha defendido que como no se conocen, "no podemos presupuestarlos, no sabemos ni cuándo ni cuánto va a venir".

El consejero ha adelantado que sí espera aprobar esta legislatura la reforma de la ley de aportaciones, pendiente de actualización desde el año 2016, un tema en el que cree que "hay un consenso bastante amplio". Azpiazu ha restado importancia a que no haya sido renovada hasta ahora: "Tampoco ha sido tan importante, las instituciones hemos funcionado con normalidad".

Igualmente ha restado importancia a la discrepancia con los socialistas por el gas en Alava: "Ayer leí el titular del periódico y ni abrí la noticia"