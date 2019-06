El Azkena Rock de Vitoria celebra sus 18 años con 44 bandas y un concierto exclusivo en España de Stray Cats

Azkena Rock Festival cumple mayoría de edad y llena de música la capital alavesa los días 21 y 22 de junio. Trae un a variada oferta de rock a las campas de Mendizabala que se espera que acogan a más de 31.000 visitantes durante todo el fin de semana.

El recinto se abrirá cada uno de los dos días a las 17:00 h pero como aperitivo la música empezará en el corazón de la ciudad, también durante las dos jornadas, a las 13:00 h, en la Plaza de la Virgen Blanca y con las actuaciones gratuitas de Tami Neilson el viernes y Danny & The Champions of the World el sábado.

Además en Mendizabala habrá actuaciones extramusicales como las motos del Wall of Death y lucha libre mexicana.

Algunos datos de interés que proporciona la organización del evento :

Recogida pulseras

Para acceder al recinto del festival será imprescindible cambiar la entrada de día o bono por la pulsera del festival. Desde el jueves, el público podrá recoger su pulsera en el recinto en horarios de 17:00 a 22:00h (jueves) y de 15:00 a 02:00h (viernes y sábado). También habrá un puesto de cambio de pulseras en el centro de la ciudad, ubicado en la plaza de la Virgen Blanca, donde tienen lugar los conciertos gratuitos, que funcionará viernes y sábado de 12:00 a 16:00h.

Ticket 2020

Las primeras entradas para la edición de 2020 saldrán a la luz a precio reducido de venta exclusivo en el recinto del festival y en el puesto de la Virgen Blanca.

Escuela de rock

A lo largo de sus 18 años de existencia, el Azkena Rock Festival ha sido punto de encuentro intergeneracional, una escuela de rock a la que los amantes de la música llevan a sus descendientes y, consciente de esa realidad, el festival activa mecanismos que faciliten esa transmission cultural y el disfrute de la experiencia en familia con un dispositivo especial para familias en los accesos al festival y facilitando la entrada gratuita de los menores de 14 años. Recordamos que los tutores legales de todos los menores de 16 años deberán completar una autorización online o en taquilla.

Camping

El alojamiento más cercano al festival es sin duda su camping, situado a escasos metros de la entrada. Este servicio cuenta no solo con las habituales plazas de camping sino con ‘glamping’ para quienes llegando de lugares lejanos prefieran encontrarse la tienda de campaña instalada y la cama hecha e incluso, como novedad este año, con alojamientos cápsula.

Food trucks

El festival contará con una exquisita y cuidada oferta de food trucks, con comida para todos los gustos y con opciones para vegetarianos y personas con celiaquía, además de bebidas sin azúcar y sin alcohol.

Un año más, los vasos son retornables y reutilizables en la apuesta del festival por la sostenibilidad.



AZKENA ROCK FESTIVAL

21 y 22 de junio de 2019

Mendizabala. Vitoria-Gasteiz

Viernes 21

God

17:30 MICKY & THE BUZZ

19:15?THE LIVING END

21:45?STRAY CATS

00:40?THE B-52S

Respect

18:20?SURFBORT

20:35?DEADLAND RITUAL

23:20?BLACKBERRY SMOKE

02:00?GLASSJAW

Love

18:00?GIANTE

19:15?INGLORIOUS

20:45?LUCERO

23:15?TROPICAL FUCK STORM

02:00 THE HILLBILLY MOON EXPLOSION

Trashville-?Trash a go-go!

18:40 DOLLAR BILL & HIS ONE MAN BAND

20:10 THE CHEATING HEARTS

22:15 LOS DUQUES DE MONTERREY

01:00?BLIND RAGE & VIOLENCE

03:00 DJ BOP HOP

04:45 CRISTINA SANDALIA

Trashville- Rat Hole

18:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

20:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

23:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

02:15?LAURA PREMINGER

04:15 DJ SEÑOR LOBO

Wall of Death

17:15

22:00

00:40

03:00

Sábado 22

God

17:30?OUTGRAVITY

19:15?TESLA

21:45?WILCO

00:35?THE CULT ‘A SONIC TEMPLE’

Respect

18:20?MT. JOY

20:35?NEKO CASE

23:20?GANG OF FOUR PLAYS ENTERTAINMENT!

02:10 PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

Love

18:00?GARBAYO

19:15?MEAT PUPPETS

20:45?CORROSION OF CONFORMITY

23:15?MORGAN

02:10?STARCRAWLER

Trashville- Trash a Go-Go!

18:40 THE COURETTES

20:10 DEADBEATZ

22:15 LOS TORONTOS

03:00 PUSSYCAT & THE DIRTY JOHNSONS

03:00 DEBORAH DEVOBOT

04:45 WOLF-A DJ

Trashville- Rat Hole

18:30?LUCHA EXTREMA MEXICANA

20:30?LUCHA EXTREMA MEXICANA

23:30?LUCHA EXTREMA MEXICANA

02:15?DJ ARBIS vs DJ GAUTXOS

04:15 HOLY CUERVO DJS

Wall of Death

17:15

22:00

00:40

03:00

Bono: 120€

Bono + Camping: 130€

Entrada de día: 65€