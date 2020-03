El ayuntamiento de San Sebastián sanciona a 66 personas por saltarse el confinamiento.

La Policía Municipal de San Sebastián ha multado en las últimas 24 horas a 66 personas en la vía pública por saltarse las medidas de confinamiento. Según ha informado este viernes el ayuntamiento en una nota, la Guardia Municipal ha registrado 136 actuaciones en este ámbito desde las 5 am de ayer a las 5am de hoy. Entre las actuaciones destaca la detención de una joven de 25 años que practicaba deporte en la calle en el barrio de Intxaurrondo y a la que los agentes detuvieron por agredir a uno de ellos mientras tramitaban una sanción. En total la Guardia Municipal impuso 66 multas por "desobediencia o resistencia" a la autoridad, de las cuales tres correspondieron a conductores. Los agentes también procedieron a identificar a 22 personas "por permanencia en la vía pública", aunque no fueron sancionados, mientras que el resto de actuaciones no tuvieron consecuencias.

El edil de Seguridad Ciudadana de San Sebastián, Martin Ibabe, ha criticado a todos aquellos que no respetan la cuarentena, lo que supone "un desprecio a la sociedad" así como a los que están arriesgando sus vidas para tratar de revertir la situación, a los que precisan asistencia sanitaria y a quienes permanecen en sus casas respetando el confinamiento y por ello ha solicitado a los ciudadanos que "llamen a la policía" para alertar sobre quienes incurren en actitudes incívicas ya que, según ha dicho Martin Ibabe, "no se van a permitir estas actitudes que están perjudicando al resto de la sociedad". El edil de Seguridad Ciudadana ha reiterado su llamamiento para que "todos los ciudadanos aumenten el aislamiento en sus casas" con el objetivo de minimizar la propagación del coronavirus.