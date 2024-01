El Ayuntamiento de San Sebastián confirma que, de momento, las tres playas están "limpias" de pélets

Ni rastro de pélets en las playas de San Sebastián. En contra de la información, con foto incluida, de un usuario de redes sociales que advertía este miércoles de la presencia de estas microbolitas de plástico en la playa de la Zurriola y que se hizo viral, el Servicio de Limpieza de las playas no ha detectado este jueves pélets en ninguno de los arenales y el ayuntamiento ha confirmado que, "de momento no han llegado a la ciudad", según ha explicado la edil de Ecología, Marisol Garmendia.

En la Zurriola este jueves era un día como otro cualquiera. Hemos visto a personas paseando a sus perros y a usuarios de la playa que no han visto nada "extraño". Uno de ellos nos ha contado en Cope Euskadi que ni se había enterado de la noticia y que "no ha notado nada". Para él, prejubilado, es un día normal para pasear con su perra, como otro cualquiera.

En nuestro paseo también nos hemos encontrado con otra señora que paseaba a su perro. En su caso, ha bajado a la playa más temprano y ha podido ver que los servicios de limpieza estaban inspeccionando sobre el terreno. Nos ha contado que "han estado mirando por la zona donde ha subido la marea. De momento no hay pero es muy difícil verlos por su tamaño. Yo he mirado por la orilla pero solo he logrado ver conchas pequeñas".

El Ayuntamiento de San Sebastián tiene a punto un dispositivo especial de limpieza por si los pélets llegan a los arenales y espera a las instrucciones que la Mesa Territorial de Playas va a ofrecer este viernes, en una reunión extraordinaria, a todos los municipios costeros. La Diputación de Gipuzkoa es la encargada de coordinar la tarea de limpieza y de voluntariado en caso de que los pélets lleguen finalmente a las playas guipuzcoanas.