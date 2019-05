Aves y Murciélagos, guardianes de viñas y manzanos en Gipuzkoa.

La Sociedad de Ciencias Aranzadi lidera el proyecto BIOBOX, que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica Y que se pone por primera vez en marcha en Euskadi con el objetivo de potenciar el control de plagas de manera biológica y no con insecticidas. En la experiencia piloto participan manzanales de la D.O Euskal Sagardoa y viñedos de la D.O Getariako Txakolina . Son 16 parcelas donde Aranzadi ha colocado cajas de nido para aves y refugios para murciélagos para potenciar la presencia de estas dos especies animales que se encargarían de controlar las plagas que más comúnmente afectan a viñedos y manzanos.

La Ornitóloga de Aranzadi, Maite Laso, explica que las aves y murciélagos son depredadores nativos que se alimentan de los insectos que producen las plagas en estos cultivos y que si promovemos su presencia en los cultivos, se reducirán las plagas y el uso de agroquímicos para eliminarlas. Las cajas nido para aves y los refugios para murciélagos son estructuras artificiales que incrementan la presencia y actividad de fauna que usa regularmente cavidades como lugares de reproducción y/o refugio. Estos animales responden positivamente y de forma rápida a estas estructuras artificiales. En California, por ejemplo, se ha visto que el uso de cajas nido en viñedos incrementa la riqueza de aves insectívoras en un 50%, multiplica por cuatro su abundancia, e incrementa casi 4 veces las tasas de consumo de insectos que producen plagas agrícolas. Aranzadi ha colocado el pasado mes de enero las cajas nido y refugios en estas 16 parcelas en Gipuzkoa y recogerá datos hasta finales de año para ver cómo evoluciona el proyecto BIOBOX.