La Aste Nagusia bilbaína ofrece más de 500 actividades gratuitas

La concejala de fiestas, Itziar Urtasun, ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento la amplia oferta gratuita y los más de 500 festejos que los bilbaínos y visitantes podrán disfrutar en esta 42 edición de la Aste Nagusia bilbaína, a partir del próximo sábado.



Urtasun ha entrado en la sala de prensa del Ayuntamiento al ritmo del himno de Aste Nagusia, 'Gora Marijaia', en un ambiente festivo que se respira a tres días de comienzos de la fiestas de "la ciudad de Europa que goza de la mayor oferta cultural gratuita".



La concejala ha explicado que el Botxo se convertirá en la "capital de la cultura" gracias al más de un centenar de actividades relacionadas con el Euskal Folklore y los Herri Kirolak.



De hecho, la concejala ha asegurado que "esta edición se ha intentado que la protagonista sea la cultura vasca". Por ello, la mayor parte de las 17 compañías que protagonizarán los 18 espectáculos teatrales serán locales.



Este año, como novedad, la oferta cultural contará con dos escenarios móviles: por un lado, un barco a bordo del cual el coro de la sociedad de Bilbao recorrerá la ría y, por otro, el autobús turístico de Bilbao, que se convertirá en el escenario de una obra teatral que recorrerá los puntos más emblemáticos de la ciudad con "un itinerario de 'cotilleos' y anécdotas".



Urtasun ha recordado que este año el Txikigune girará en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y que los fuegos artificiales, que celebran su 30 edición, podrán disfrutarse del 20 al 27 de agosto a partir de las 22:30h.



"Estoy segura que Aste Nagusia nos va a ayudar a devolver la ilusión y la alegría a los bilbaínos y también a los visitantes de diferentes destinos que se acercarán a disfrutar de una edición festiva inclusiva, accesible, igualitaria, intercultural y sostenible cuyas claves principales son la ilusión, la diversión y la responsabilidad", ha añadido.



La programación ya puede consultarse a través de la página web del Ayuntamiento, de las redes sociales y de la aplicación móvil.



"Este año esperamos que haya más gente", ha comentado la edil, quien ha recordado que en anteriores ediciones se habían contabilizado aproximadamente un millón de asistentes a las actividades organizadas por el Ayuntamiento, es decir, sin contar la que planifican las comparsas y otras entidades.



Un equipo nuevo y sin experiencia han motivado que este año la organización haya sido más complicada, a lo que hay que sumar que, tras dos años de parón, los más expermientados también están un poco oxidados. "Tras dos años a mí también se me olvidan las cosas", ha señalado la concejala.



La parte de la logística más difícil de coordinar ha sido la relacionada con la infraestructura porque "ha habido empresas que ya no están, desgraciadamente", ha lamentado la edil.



En cuanto a las declaraciones de ayer por parte de BilboKonpartsak en las que presentaban su propio protocolo de actuación ante las agresiones, Urtasun les ha restado importancia y ha señalado que no cree que los comparseros "estén en contra del protocolo del Ayuntamiento".



El presupuesto de este año será "de un 20 % más" de los dos millones de euros con los que se disponía en anteriores ediciones, un aumento motivado por la subida de precios que ha comportado la inflación.



Por su parte, el metro de Bilbao recuperará su servicio especial por el que circulará las 24 horas del día de forma ininterrumpida mientras duren las fiestas, es decir, del sábado 20 hasta las 23:00 horas del domingo 28.