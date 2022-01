Así es el color del 2022: "No convence a todo el mundo, en Bilbao somos muy tradicionales"

Pantone ha revolucionado el 2022 con un tono que ya se presenta como la tendencia del nuevo año, el 'Very Peri'. Se trata de una mezcla entre azul y rojo violáceo que crea un efecto morado y que ha arrasado en el mundo de la moda hasta el punto de convertirse en el tono por el que apuestan miles las influencers para sus primeros looks del mes de enero. "Irradia muchísima luz y favorece muchísimo, te alegra el día", asegura la instagramerLeonor Olabarria.





Durante los últimos 20 años, el Pantone Color of the Year ha sido el más influyente en el desarrollo y compra de productos de diversos sectores como el de la moda, la decoración o el diseño. Este año, por primera vez, ha creado un color para asignar un tono al un nuevo año, el 'Very Peri'. Los expertos del Pantone Color, el grupo de negocio encargado de destacar los principales colores de la pasarela cada estación, han optado por una tendencia a nivel internacional analizando el mercado con el objetivo de conseguir inspiración de nuevas influencias. "Es un tono que combina con blanco, beige, camel, negro", dice la influencer.

Pantone Color Institute, ha seleccionado este color, basándose en un estudio que analiza factores como las nuevas obras de arte, películas que se estrenarán este 2022, el estado de ánimo de la sociedad o las novedades tecnologías. En definitiva, un color que transmite tranquilidad con el azul y energía con su base de rojo y que pretende mostrar la transformación que vive el mundo. Y es que PANTONE 17-3938 Very Peri es sinónimo del espíritu de la transición entre tradicionalidad y la modernidad con la llegada de la era digital. Sin embargo, es una tonalidad poco habitual que puede resultar difícil de combinar para los menos atrevidos. "No convence a todo el mundo, en Bilbao somos muy tradicionales, de colores clásicos", insiste Olabarria.