El Arriaga de Bilbao estrena la obra “Los otros Gondra (un Relato Vasco)”

Ortiz de Gondra ha explicado de esta manera el origen de esta pieza teatratl y su predecesora, “Los Gondra” que narran la historia de una familia vasca y sus conflictos internos desde mediados del siglo XIX hasta hoy y su lucha por intentar superar las heridas que dichos conflictos dejaron abiertas en su seno.

La obra cuenta con un reparto formado por el propio autor, los actores vizcaínos Lander Otaola y Cecilia Solaguren, Sonsoles Benedicto, Marcial Álvarez, y Fenda Drame.

El dramaturgo, que interpreta a su vez el papel de un escritor que hace de hilo conductor de la trama argumental, ha indicado en dicha presentación que su personaje "intenta hurgar en la herida y arañar para saber lo que ocurrió, porque piensa que es importante que se digan las cosas en voz alta".

"Entonces, se encuentra con una parte de la familia que no quiere hablar del pasado y que siguen pensando que lo mejor es mantener el silencio, y otra parte de la familia que quiere dar un paso adelante y la pregunta que plantea la obra y que yo no respondo, es si la ficción y el teatro puede ayudarnos a superar las heridas que ha dejado el pasado en una familia, que puede ser la suya o no", ha precisado.

“Más preguntas que respuestas”

Cecilia Solaguren ha insistido en que la obra plantea "más preguntas que respuestas" y, en este sentido, Borja Ortiz de Gondra ha remarcado que para él lo interesante a la hora de crear esta obra, no ha sido qué es lo que ha pasado, que eso ya lo cuentan los historiadores sino "cómo lo hemos vivido, qué ha sentido la gente que lo ha sufrido y cómo viven a diario hoy en día".

Lander Otaola, por su lado, ha aclarado que "no es una obra maniquea ni morbosa para nada; no hay buenos y malos, no hay verdugos y víctimas, porque a mí eso no me interesa, si fuese así, no hubiese hecho esta obra".

Otaola ha deseado que la obra genere polémica y debate cuando se vea en Bilbao porque "está bien que se hable de ello porque yo creo que eso es esencial en el arte"

Los ottros Gondra se representa a partir de este jueves, 23 de enero y hasta el 26, en el Teatro Arriaga,