Arranca en Bilbao la última semana del programa de actividades culturales de Navidad

#BilbaoGabonak ha programado ocho citas para poner fin a su programación en las próximas dos semanas. Así, la iniciativa municipal propone citas de teatro, magia y música en los diferentes barrios de la ciudad para que toda la familia pueda disfrutar de la cultura y el ocio de calidad en estas fechas tan especiales.

DISTRITO 1 - DEUSTO

CENTRO MUNICIPAL DE DEUSTO

• Martes, 29 de diciembre a las 18:00 horas.

Antzezkizuna Giñol Taldea llega al CMD de Deusto con Pinotxo. Maese Antonio encuentra un pedazo de madera y se lo regala al carpintero Geppetto para que éste haga un muñeco. Pinocho (nombre del muñeco) será como un niño: sabe hablar y andar. Geppetto quiere enviarlo a la escuela, pero Pinocho se aventura y pierde el camino a la escuela. Al final, su amplio corazón y su valentía le convertirán en una verdadera persona.

• Lunes, 4 de enero a las 18:00 horas

En la función ‘Meri, Mari eta Lari’ de Eidabe presenta a Meri, que está embarazada y se encuentra con su amiga Mari. Ambas hablan sobre el futuro del bebé. Podrá ser todo lo que quiera ser: soñador, bailarina, pelotari, luchadora, juguetón... Por eso le pondrán el nombre de Lari.

DISTRITO 2 - URIBARRI

LUCES EN EL AYUNTAMIENTO

Hasta el próximo 6 de enero, de domingo a jueves, entre las 18:00 y las 22:00 horas, y hasta las 23:00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo. Los alrededores del edificio principal del Ayuntamiento de Bilbao se convierten en una postal navideña para publicar en redes sociales. La iluminación de su fachada ha sido renovada y en su entorno se encuentran un árbol de 14 metros, una enorme bola navideña y también una nueva baldosa característica de Bilbao. Muy cerca de allí, además, está instalado el bosque mágico del Arenal con más de 120 árboles centenarios revestidos de dorado gracias a la iluminación de cientos de luces led con forma de guirnaldas y cortinas. También se podrá ver entre los Tinglados del Arenal, la gran ballena dorada, de seis metros de altura por doce metros de largo y tres de ancho.

DISTRITO 5 – IBAIONDO

BIDEBARRIETA KULTURGUNEA

• Martes, 29 de diciembre a las 19:00 horas.

Cris y Josu Ximun, miembros de la banda Belako, llegan a la Biblioteca de Bidebarrieta para ofrecer un concierto acústico en el que harán un repaso por el repertorio de la banda.

Belako ha compartido escenario con Portishead, Two Door Cinema Club, Placebo, Nick Cave, Elvis Costello, The XX, Liam Gallagher y lo han ganado todo: El Ojo Crítico de RNE, el Premio Rolling Stone al grupo revelación, los Iberian Music Awards a mejor directo en la península o los Premios de la Música Independiente al mejor artista, mejor directo del año y mejor video clip. También han estado nominados a los MTV o a los Premios Ruido de la Asociación de Críticos Musicales. Su último lanzamiento, ‘Plastic Drama’ los ha consolidado como una de las bandas de rock independiente más internacional. Han sido designados como uno de los álbumes del año en NME, The Line Of Best Fit o El Universal, lo que les ha premiado con su inclusión en el main stage del mítico Festival Reading & Leeds 2020; la primera banda estatal en conseguirlo.

Las entradas para esta cita tienen un precio de 5 euros y están ya a la venta en www.bilbaokultura.eus.

TEATRO ARRIAGA

• Lunes, 28 de diciembre a las 19:00 horas.

Del 26 al 28 de diciembre el teatro municipal acoge tres funciones de ‘Anfitrión’, el que fuera gran clásico de Molière que ahora llega en forma de divertidísima obra de teatro gracias a la adaptación realizada por Juan Carlos Rubio. El propio Rubio dirige un montaje que cuenta con un reparto espectacular formado por Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, Paco Tous, Dani Muriel y María Ordóñez. Toda la información sobre las entradas está disponible en este enlace.

• 3, 4 y 5 de enero a las 19:00 horas.

El Arriaga arrancará el 2021 con una nueva propuesta del programa ABAO-Txiki, impulsado por ABAO en colaboración con el Teatro Arriaga. Se trata del estreno en Bilbao de El elixir de amor, una preciosa escenificación con la música de Gaetano Donizetti que sitúa su historia en un mundo de fantasía. Este espectáculo, de carácter familiar, está recomendado a partir de los 8 años.

DISTRITO 7 – REKALDE

CENTRO MUNICIPAL DE REKALDE

• Jueves, 30 de diciembre a las 18:00 horas.

Imanol Ituiño presentará en el CMD de Rekalde su espectáculo ‘Magia parrastan’. Participativo, dinámico y mágico con cartas, pelotas, cuerdas, apariciones y desapariciones.

• Martes, 5 de enero a las 18:00 horas.

Este espectáculo titulado ‘Etxerik txikiena’ de Yarleku. La función aborda la incertidumbre que viven las niñas y niños refugiados tras abandonar su lugar de origen sin saber cuál va a ser su destino. Trata sobre el desarraigo y la importancia de los vínculos interpersonales en situaciones de vulnerabilidad. Si un hogar es el lugar donde un individuo habita con sensación de seguridad y calma, ¿cuál es la unidad mínima para ello? Tal vez un abrazo pueda ser la casa más pequeña...

RESERVA DE ENTRADAS

Para reservar las entradas en los diferentes Centros Municipales de Distritos se han habilitado dos números de teléfono: 688 603 737 para los Distritos del 1 al 4 y 671 559 937 para los Distritos del 5 al 8. Las entradas podrán reservarse a partir de las 10:00 horas del día de la actuación hasta una hora antes del comienzo.

#BILBAOGABONAK

El ocio y la cultura llenarán la Villa en estos días navideños con la iniciativa municipal #BilbaoGabonak, dirigida a todos los públicos y pensada para ofrecer planes de todos los gustos.

Los múltiples planes que forman parte de #BilbaoGabonak siguen todos los protocolos de seguridad marcados por las autoridades sanitarias en cada momento, aplicando y llevándose a cabo siguiendo estrictamente sus recomendaciones respecto a la celebración de eventos culturales y festivos, a las limitaciones necesarias para garantizar la salud pública, y a los aforos en el espacio público para realizar tanto actividades al aire libre como eventos multitudinarios. El uso de mascarilla será obligatorio en todas las citas de #BilbaoGabonak.