Arantza Busto, detective privado: "Es muy satisfactorio porque hay casos que sin nuestra ayuda los clientes quizás no podrían resolver"

Arantza Busto es detective privado desde hace 13 años. Siempre tuvo la ilusión de serlo y en 2007 se le presentó la oportunidad cuando la UPV/EHU sacó una promoción. Lo consiguió después de tres años de universidad y de una habilitación del Ministerio de Interior. En Cope Euskadi explica que su profesión es muy satisfactoria, "los clientes te agradecen lo que has hecho porque son temas importantes en los que se juegan mucho y que, sin la información que les proporcionamos, quizás no podrían resolver" .

¿Eres gerente de una empresa y sospechas de una baja laboral fraudulenta?, ¿Piensas que tu pareja te es infiel y quieres confirmarlo?, ¿Tienes un divorcio complicado y una de la partes, por ejemplo, no pasa la pensión?. Son solo algunos ejemplos de investigaciones que llevan a cabo los alrededor de 40 detectives privados que investigan ahora mismo en Euskadi.

bajas laborales "fraudulentas"

Arantza Busto confirma en Cope Euskadi que han aumentado las investigaciones por posibles bajas médicas "fraudulentas" en Euskadi. Las empresas se animan a hacerlo cuando existen sospechas con un determinado trabajador porque el clima social de la empresa se desvirtúa, además de la pérdida de productividad y el coste económico que supone para la empresa. "Entonces las empresas deciden actuar y obtener información sobre lo que está ocurriendo", subraya.

La ley exige que la empresa tenga una sospecha "fundada" para investigar a un trabajador o trabajadora. A continuación Arantza Busto firma un contrato con la empresa y realiza una investigación sobre la baja laboral, que puede ser de origen físico o psíquico. Una vez finalizada emite un informe que es lo que constituye "prueba" y puede llevar a la empresa a tomar decisiones.

Los despidos procedentes acaban muchas veces en el juzgado. "Si hay un despido procedente es habitual que el trabajador demande y los detectives actuamos como testigos ratificando ese informe en el juzgado", explica. Luego será el juez el que decida con el resto de pruebas. Arantza Busto subraya que todas sus investigaciones tienen eficacia jurídica, tanto las laborales como por ejemplo, las de familia.

paciente, observador y con intuición

Busto destaca que las características fundamentales de un detective privado son "la paciencia, desde luego, ser muy observador y tener la capacidad de adelantarte a lo que va a pasar y luego hay una parte de intuición, sobre todo si haces seguimientos en la calle". Y añade que la paciencia es fundamental sobre todas ellas porque "puedes estar muchas horas esperando en un sitio para un minuto de gloria".

"La capacidad de adoptar una personalidad que no es tuya" es otra característica que le parece muy interesante a Arantza Busto. Ser detective privado tiene un componente teatral y hay que actuar. "Te tienes que mimetizar al entorno y adoptar un papel para sacar la mayor información posible, a veces incluso hablando con el propio investigado", subraya.

"La jornada te la marca la persona a la que vas a investigar, dependiendo de sus horarios y de lo que haga", subraya. La detective privado explica que siempre se hace una investigación previa, mediante una observación en la calle o a través de las redes sociales, para saber cuáles son sus rutinas. Después se piden datos específicos al cliente y se hace la investigación. "Se va sobre el terreno, normalmente en la calle", añade.

el mayor piropo

Arantza Busto insiste en Cope Euskadi en que la imagen que proyectan las películas sobre los detectives privados poco tiene que ver con la realidad. "La gabardina la utilizamos cuando llueve y yo no mucho porque no me gustan, las gafas de sol cuando hace sol y esto de la pipa tampoco", señala.

De hecho subraya que el mayor piropo que te puede hacer un cliente cuanto te conoce es que "eres normal". En eso consiste precisamente la profesión de un detective privado, concluye, "en que te puedas mimetizar con el entorno".