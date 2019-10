Aprobados los requisitos para el permiso de paternidad vasco

El Gobierno vasco ha aprobado el decreto que activa a partir del 1 de noviembre el permiso de parentalidad de 8 semanas más, hasta 16, al que se pueden acoger los padres o parejas no gestantes del sector privado. Se trata de una medida pionera que se pone en marcha para equilibrar entre ambos sexos el cuidado de los hijos ahora asumido mayoritariamente por la mujer. Hoy hemos conocido los requisitos. Podrán acogerse a esta ayuda -vigente en el primer año de nacimiento del bebé- quienes hayan consumado la baja de paternidad legal (de 8 semanas sufragada por la Seguridad Social), tengan a su pareja incorporada al trabajo en jornada completa y no recurran a una guardería. Finalmente, sí se podrá tener una empleada del hogar. Tras la baja de paternidad, habrá que reclamar la excedencia de 8 semanas a la empresa. En el caso de ser autónomo este tiene que contratar a un empleado que le sustituya.

Pago único

El último paso será pedir al Departamento vasco de Asuntos Sociales, a través de Zuzenean, la subvención, que se recibirá en un único pago y será equivalente a la base de cotización del mes anterior a la excedencia. La hoja de solicitud se puede descargar de www.euskadi.eus/sede. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha defendido las bondades de esta medida que ya disfrutan desde octubre los funcionarios. En su caso el permiso alcanza las 18 semanas, dos más, y no incorpora estos requisitos. Erkoreka no ve agravio porque dice que son ámbitos que no se pueden comparar. “Los objetivos que se persiguen son los mismos, pero las ayudas se desenvuelven en contextos normativos totalmente distintos”, ha insistido.

Más mejoras en conciliación

El decreto aprobado hoy también incrementa las ayudas para las familias numerosas y los cuidadores de personas enfermas o depedientes, así como las destinadas a las reducción de jornada y la excedencia.