El anteproyecto de Ley de Educación vasca establece la gratuidad en los centros concertados

El Gobierno vasco ha culminado la elaboracion de anteproyecto de Ley de Educación del Gobierno vasco que quiere aprobar antes de final de año. Las principales novedades es que el borrador de la futura ley regula todo el sistema educativo no universitario y no sólo la escuela pública, establece la gratuidad de toda la enseñanza obligatoria, incluida la concertada, elimina la segregación por sexo, y establece mecanismos para evitar la concentración de alumnos vulnerables.



El origen de este anteproyecto es el acuerdo alcanzado entre PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos el pasado marzo. El texto establece que los centros concertados que impartan enseñanzas obligatorias formarán parte del sistema educativo vasco y "serán financiados íntegramente en lo que a tales enseñanzas respecta" por lo tanto, "tales centros no pueden cobrar cuota alguna por la impartición de tales enseñanzas". Además estos centros estarán "sujetos a auditorías" para garantizarlo.



El anteproyecto recoge que el sistema educativo vasco se articula sobre "la equidad y la excelencia, impulsando la inclusión y la cohesión social" y fija un modelo plurilingüe e intercultural que "toma como eje el euskera y la cultura vasca", con el objetivo de que el alumnado logre el dominio de las dos lenguas oficiales y el conocimiento óptimo de, al menos, una lengua extranjera.



Tampoco se permitirá la segregación sexual en los centros educativos del Servicio Público Vasco de la Educación y se establecerán medidas para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos y de otra índole. Se fijarán "mecanismos de garantía" para evitar la "concentración de alumnado vulnerable en determinados centros".

El Boletín Oficial del País Vasco publica este miércoles el borrador de la futura Ley de Educación Vasca y a partir de mañana los agentes sociales interesados podrán realizar sus aportaciones durante los 20 días hábiles que dura el periodo de exposición pública.