Amina Claudine Myers y Mulatu Astatke, premios Donostiako Jazzaldia 2022

La cantante y pianista Amina Claudine Myers y el vibrafonista etíope Mulatu Astatke serán galardonados con los premios Donostiako Jazzaldia 2022 que recibirán en la edición 57 del festival que se va a celebrar entre el 20 y el 25 de julio. El director del Jazzaldi, Miguel Martín, ha destacado este miércoles que se trata de la edición del "reencuentro" ya que se recuperan la totalidad de espacios y aforos además de artistas internacionales tras dos años de restricciones por la pandemia.



Sobre los Premios Donostiako Jazzaldia, Amina Caludine Myers (EE.UU 1942) es una pianista, organista, vocalista, compositora, actriz y educadora vinculada al mundo del jazz desde los años sesenta que cuenta con once discos y ha sido ademas miembro de los movimientos de en defensa de la población afroamericana. Myers ha estado en el Jazzaldia en las ediciones del 1992, con Lester Bowie, en 1994, con la Liberation Music Orchestra, en 1995, cuando actuó en la primera parte del concierto de BB King, y en 2000, con Speaking in Tongues de David Murray. Este año vuelve a la Plaza de la Trinidad, el 24 de julio.



Mulatu Astatke (Etiopía, 1943), primer músico africano en ser premiado por el festival, se formó en el Triniyy Collegge of Music de Londres y tras regresar a Adis Abeba, en 1969, creó un nuevo estilo, el "Ethio-jazz" resultado de la fusión del jazz con el sonido tradicional etíope. Astatke actuará por primera vez en el Jazzaldia el próximo 21 de julio en Keler Gunea, en la playa de la Zurriola.



Miguel Martín ha destacado que la 57 edición del festival recupera los números de antes de la pandemia con 14 escenarios y 84 conciertos,10 de ellos destinados a las familias dentro de la décima edición de Txikijazz y 8 en JazzEñe. Además la programación supone el reencuentro de propuestas innovadoras con otras muy comerciales, de jóvenes artistas con otros veteranos, de una amplia representación de artistas femeninas y de bandas locales junto a las grandes estrellas internacionales, como Simple Minds o Herbie Hanckok, que tuvieron que ser retrasados en dos ocasiones debido a la pandemia.

TXIKIJAZZ

En su décima edición El Txikijazz ha ampliado su programación y el número de días. Ha programado nueve conciertos en cuatro escenarios: Kutxa Kultur Tabakalera, Chillida Leku,

Centro Garbera Comercial Garbera y Fnac Gunea.También ofrecerá actividades y talleres infantiles.Todos los conciertos de este ciclo serán por las mañanas y con entrada libre, salvo el de Chillida Leku.