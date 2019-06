Ambulatorios vacíos en la tercera jornada de huelga

Con el lema “Atención Primaria seria y de calidad” se ha celebrado en Vitoria la manifestación sindical en la tercera jornada de huelga convocada en los 320 ambulatorios de Euskadi. ELA ha cifrado el seguimiento en un 60% y ha destacado que en muchos centros de salud se ha llegado al 100% del personal de varias categorías. El Gobierno vasco ha rebajado al 31% la cifra de la plantilla que ha secundado la huelga, algo menos del 35% de la convocatoria del 17 de mayo. La mayor incidencia se ha dado entre el personal facultativo, un 53%.

Afectados

Muchos ambulatorios estaban casi vacíos y muchos pacientes malhumorados al ver cambiada su cita de hoy para más adelante. “Me dieron la cita ayer para hoy sin avisarme que había huelga, me he tenido que levantar de la cama convaleciente para esperar una hora a que me atendiesen en el PAC”, se quejaba un usuario. Y es que más llenas de lo habitual estaban las urgencias y los PAC (Puntos de Atención Continuada) a los que se ha derivado los casos más graves.

Más personal y mejor organización

ELA, LAB, CCOO, UGT, ESK, SATSE y la plataforma multiprofesinal Lehen Arreta Arnasberritzen han salido de nuevo a la calle para reclamar más personal y mejores condiciones de organización y asistencia en la atención Primaria tras denunciar que Osakidetza no hace propuestas de calado. Edurne Agirre de LAB ha reclamado más personal a través de la convocatoria de Opes mayores. “Si no la AP se hundirá”, ha advertido. Desde CCOO, Iñigo Garduño, ha reclamado al Gobierno vasco que lleve propuestas en condiciones a la mesa y no “parches” o no se descartan “nuevas movilizaciones”. El Departamento de Salud ha anunciado que en los próximos días mantendrá reuniones bilaterales con cada sindicato para analizar con más detalle sus propuestas.