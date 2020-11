Amaia, víctima : "La violencia de género se ha normalizado en muchos hogares"

La campaña diseñada con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres impulsada por Emakunde y el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales no es una campaña al uso, ya que es fruto de un proceso que Emakunde ha llevado a cabo con mujeres de entre 55 y 79 años, que han aportado testimonios reales de la violencia vivida durante muchos años. Las propias mujeres son las protagonistas de la campaña y de la elección del mensaje que se centra en acabar con su invisibilidad y con una llamada a la sociedad para que esté atenta a situaciones como las que ellas han vivido.

El lema de la campaña es “Si la escuchas, la verás. Solo una sociedad atenta puede detectar la violencia más oculta” y pretende sensibilizar a la sociedad sobre la violencia contra las mujeres mayores, por su especial vulnerabilidad, por la invisibilidad de la que son víctimas, y para contribuir a la detección de casos y a facilitar el acceso a estas mujeres a recursos especializados.

Uno de los testimonios en los que se ha basado dicha campaña es el de Amaia, una mujer que es madre de dos hijos y que ahora lucha desde su actividad en la asociación Goizargi Emakumeak Araba para ayudar a todas las mujeres que lo necesiten. Hoy hemos podido charlar con ella en COPE Euskadi. También han participado mujeres que forman parte de otras asociaciones.

La campaña pretende mostrar que la violencia de género se produce en mujeres de diferentes edades (no solo en mujeres jóvenes o de mediana edad, tal y como destacan generalmente los medios de comunicación e incluso las campañas institucionales), también en mujeres mayores, y que la violencia contra las mujeres mayores tiene sus particularidades: La invisibilidad; la socialización en un sistema patriarcal en el que debían pedir permiso a sus maridos para salir al extranjero, para trabajar o para abrir una cuenta corriente; la falta de autonomía económica en la mayoría de los casos; la falta de reconocimiento social de la violencia de género en su época; las condiciones de unas vidas dedicadas al completo al cuidado de las demás personas… A pesar de que las mujeres mayores son diversas y no todas responden a un mismo perfil, se puede hablar de una especial vulnerabilidad asociada a la edad.

La campaña recoge testimonios reales de siete mujeres de entre 55 y 79 años que han sufrido durante muchos años violencias de diverso tipo. De las siete, dos han sufrido, además de la violencia psicológica, violencia física. La aportación de su testimonio no ha sido nada fácil para estas mujeres, pero todas ellas lo han hecho con el objetivo de “ayudar a otras mujeres”.

Estos son algunos de los testimonios recogidos a lo largo del proceso:

• Me dijo "o tus amigas o yo"… Era abrir yo la boca y todo parecerle mal. Y vas haciéndote cada vez más pequeña.

• Él nunca me agredió físicamente, pero hay cicatrices que tardan más en curarse.

• No hubo golpes ni portazos, él no me pegaba, era todo muy cotidiano, pero una detrás de otra. Notas que algo no va bien pero no le pones nombre.

• Fui a una consulta a que me dijeran si yo estaba loca o desquiciada. Allí me dijeron que yo era una mujer maltratada psicológicamente”.

• Llegué a creer que eran figuraciones mías. Pensaba que era yo la que tenía que cambiar… Me sentía derrotada, iba por la calle y pensaba: ¿no habrá nadie que me pueda ayudar?

• Me seguía por la calle, me seguía por el Metro, me lo encontraba…Era acoso y derribo.

• Cuando tenía una cena de trabajo, me decía "no sé qué tienes que hacer ahí". No admitía que tuviese una vida fuera.

• Igual yo salía pintada y me decía así se pintan las fulanas, vete a casa a lavarte la cara. Y yo volvía.

• Bajaba la basura y si me quedaba a hablar con alguien, me llamaba por el telefonillo para que volviera enseguida.

La campaña se está desarrollando desde el 9 y hasta el 25 de noviembre en televisión, radios, medios off line y online y redes sociales.