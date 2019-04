Alonso afirma que EH Bildu 'ridiculizó' ayer a Sánchez tras apoyar sus decretos, y 'criminalizó' a las FSE

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que EH Bildu "ridiculizó" este pasado jueves en el Parlamento Vasco al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras apoyar sus decretos el día anterior, y a "las instituciones españolas", y "criminalizó y agredió verbalmente" a las Fuerzas de Seguridad del Estado "para exculpar los crímenes de ETA".

Por ello, ha advertido de que no se puede pactar con la izquierda abertzale, "que sigue en la defensa" de la banda terrorista, y ha asegurado de que el voto al Partido Popular es garantía de que no se reproduzcan hechos como éste, de la defensa "de la dignidad en España", en "un país serio, con instituciones fuertes". El líder de los populares en Euskadi se ha referido, de esta forma, al hecho de que ayer, en la Cámara Vasca, el representante de la coalición soberanista Julen Arzuaga se enfrentara a asociaciones de policías y guardias civiles, que habían acudido al Parlamento en repulsa de la aprobación de la Ley de víctimas de abusos policiales, y les comparara con "los nazis que protestan por el juicio de Núremberg", además de calificarles de 'lobby infecto y asqueroso'.

Durante un acto celebrado en los Tinglados del Arenal bilbaíno con los candidatos al Congreso y al Senado, encabezados por Beatriz Fanjul y Raquel González, respectivamente, Alonso ha señalado que lo que ocurrió en el hemiciclo "es muy significativo" porque fue "una agresión verbal de Bildu inaceptable" a los policías y guardias civiles "que estaban allí".

El presidente del PP vasco ha afirmado que se produjo una "criminalización" las Fuerzas de Seguridad del Estado "para exculpar los crímenes de ETA". "Vimos el discurso duro y radical de los que mandan en Bildu, que sigue siendo esa gente de Sortu, que sigue, por tanto, en la defensa de ETA", ha insistido. A su juicio, esto "es significativo por varias cuestiones, en primer lugar, porque no fue improvisado". "Arzuaga lo traía escrito, venía con el 'mandado', quería hacer esto. Por tanto, forma parte de su estrategia, una estrategia que ataca también a la dignidad de nuestro país. Lo hacen al día siguiente de haber apoyado a Pedro Sánchez en el Congreso, lo hacen como un mensaje a sus bases, pero también para ridiculizar a las instituciones españolas y al propio Pedro Sánchez al día siguiente de haberle apoyado", ha indicado.

Por ello, cree que esto traslada "la idea de que España que ser un país serio, de instituciones fuertes, que no puede dejarse marear por esta gente". "No se puede pactar con Bildu, no se puede contar con Bildu y no se le puede permitir que haga esto. Y yo veo debilidad y oportunismo en Pedro Sánchez. Me da pena porque lo que tendría que hacer es buscar acuerdos con los que defendemos la Constitución", ha asegurado.

El líder de los populares vascos ha asegurado que esto le reafirma en que "es necesaria una alternativa fuerte en el Gobierno de España y que en este momento es muy importante apoyar la opción de Pablo Casado para el Congreso y para el Gobierno". "Eso es lo que yo también sentí ayer y creo que también lo vio mucha gente", ha asegurado.

MOVILIZACIÓN

Alfonso Alonso ha destacado que en el Parlamento Vasco "se vio la razón por la que hay que votar al PP, hay que mover una alternativa que garantice la dignidad en España porque lo que viene es lo que se vio ayer", si la ciudadanía "no se moviliza y es consciente de que hace falta llevar al Congreso de los Diputados una mayoría que pueda hacer presidente a Pablo Casado".

"Eso es lo que ayer comprobó todo el mundo. Ya nadie puede llamarse más a engaño. Hay lo que hay, cuentan como socios con esta gente de Bildu, humillan a la Policía, a la Guardia Civil y a toda la gente decente que ha estado luchando contra ETA y por la libertad en el País Vasco", ha añadido. También ha explicado que se vio "la utilidad y la necesidad de la política del PP en el País Vasco". "Ayer éramos la única voz que lo denunciaba y plantaba cara", ha concluido.