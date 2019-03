Alfonso Alonso cree imprescindible las manifestaciones por el 8M

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree "imprescindible la reivindicación" del 8 de marzo y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE de "apuntarse" a una izquierda "extrema" que "no busca el encuentro", sino "cavar una trinchera" y "aislar las posibilidades de diálogo".

Junto a la alcaldesa de Logroño y vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, Alfonso Alonso ha clausurado este miércoles un acto del PP en Bilbao titulado "Políticas para la igualdad", en el que han intervenido la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, la portavoz del PP en Vitoria, Leticia Comerón, y la vicesecretaria de Acción Sectorial del PP de Gipuzkoa, Cristina García.

En su intervención, Alonso ha afirmado que "también los hombres podemos ser feministas y trabajar activamente en favor de la igualdad" porque "nosotros tampoco somos iguales cuando las mujeres están en una condición inferior" y porque "no vivimos aislados y no somos verdaderamente libres si no está garantizada la independencia y la libertad de la otra mitad". "Y hoy todavía no está garantizada la libertad de las mujeres por problemas que siguen subsistiendo y que son herencia de una sociedad que todavía no hemos sido capaces de cambiar", ha advertido.

Alonso se ha referido al recientemente fallecido José Pedro Pérez Llorca, para señalar que "quienes impulsaron la negociación de la Constitución y del Estatuto de Gernika" quisieron "construir una sociedad moderna, abierta y liberal", y ha asegurado que "ése sigue siendo el proyecto bonito de España en el que podemos coincidir, en el que habíamos confluido la derecha y la izquierda".

Tras advertir que "una sociedad abierta no puede permitir desigualdades entre hombres y mujeres", ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE "se han apuntado a una izquierda extrema que quiere construir una sociedad cerrada, y no busca la concordia ni el encuentro, sino solo cavar una trinchera y crear círculos duros que aíslen la posibilidad de diálogo".

Alonso ha considerado "imprescindible la reivindicación del 8 de marzo y la movilización" porque "hay motivo para reivindicar y movilizarse", y ha denunciado a "los que quieren instrumentalizar" el 8 de marzo "solo para crear división" y a quienes quieren "encasillar a todas las mujeres" y construir "una sociedad colectivizada, con grupos que se enfrentan unos a otros y no pueden compartir objetivos".

Tras recordar que el PSOE estaba "radicalmente en contra de que las mujeres pudieran votar y trató de evitarlo", ha dicho que "ahora han pasado de no querer que las mujeres votaran a importarle solo su voto", mientras que las políticas del PP "han sido eficaces en avances concretos materiales hacia la igualdad" y los socialistas "solo ofrecen eslóganes, porque lo único que les importa de las mujeres es el voto".

Alonso cree necesario comprender que "el de la igualdad tiene que ser un objetivo del conjunto de la sociedad", y ha advertido que España "no puede ser un país que cada vez que hay un problema se divide para echarse la culpa los unos a los otros". Así, ha pedido que no se trate de "utilizar de manera partidista y sectaria, a veces para dividir, lo que es una reivindicación imprescindible el 8 de marzo".

FEMINISMO 'CON LOS HOMBRES'

Por su lado, Cuca Gamarra ha defendido un feminismo "no en contra de los hombres", sino "con los hombres", y ha apostado por "un feminismo con los hombres, que no excluye opciones políticas, porque el feminismo no es patrimonio de ninguna ideología, sino de toda una sociedad".

La alcaldesa de Logroño ha considerado necesario que las mujeres "ocupen cargos de responsabilidad" y, en ese sentido, ha reconocido la labor del PP vasco para "ofrecer a la sociedad vasca la posibilidad de que las mujeres sean alcaldesas y diputadas generales".

Tras destacar que al PP le avalan "los hechos" en materia de igualdad con políticas para "garantizar el empleo, reducir la brecha salarial, fomentar la conciliación y la correspopnsabilidad y luchar contra la violencia de género", Gamarra ha asegurado que el Pacto de Estado contra la violencia de género es "la decisión más importante que se adoptó en 2017 y forma parte de la manera de ser del PP, que buscó y primó el acuerdo".

En ese sentido, ha denunciado "a todo aquel que quiera utilizar la violencia de género como un arma de ataque político" porque "ninguna mujer que haya sufrido violencia de género o muerto fruto de esa violencia merece que en su sociedad alguien utilice la violencia de género para atacar al adversario político". "Esa debe ser la primera lección en la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia de género", ha defendido.

Por su parte, la secretaria general del PP vasco y candidata a diputada general de Bizkaia, Amaya Fernández, se ha referido al hecho de que en Euskadi sean pocas las mujeres al frente de las instituciones. Según ha indicado, "el PNV es, junto con ERC, el partido que menos mujeres tiene en sus órganos de dirección, y eso se traslada también a las instituciones".

Por ello, ha afirmado que "para que las mujeres vascas ganen empoderamiento en las instituciones, hay que cambiar el partido que gobierna en Euskadi, y apostar por el partido político que en Euskadi más mujeres a puesto al frente".

Tras repasar las medidas de fomento del empleo adoptadas por los gobiernos del PP en la dirección de reducir la brecha salarial de género, y rebajar la tasa de paro femenino y la contratación temporal, Fernández ha afirmado que el PP "puede mirar al futuro con realismo, pero con optimismo, y no pueden hacer lo mismo quienes gobiernan las instituciones vascas, el PNV y el PSE".

En ese sentido, ha criticado que el PNV "vende un oasis en Bizkaia que le hace aguas en los temas de igualdad", y ha señalado que "la tasa de contratación parcial de las mujeres vizcaínas es del 66%, lo que fomenta que no podamos progresar profesionalmente tanto, y que tengamos menor remuneración".

"Y esas son barreras que tenemos que conseguir derribar para que de verdad pueda haber una igualdad de oportunidades", ha afirmado, para indicar que las mujeres del PP, ante el 8 de marzo, "tenemos que hablar de las cosas que sí que preocupan a las mujeres, como la desigualdad en el empleo, la brecha salarial, de la necesaria conciliación, de los puntos negros y de la necesidad que nos sintamos seguras en nuestras ciudades".

Por otro lado, Cristina García ha exigido a las instituciones políticas de conciliación y de igualdad "efectivas" y "con contenido real" y "no solo eslóganes", mientras que Leticia Comerón ha afirmado que los vitorianos "quieren el mejor alcalde" y ha asegurado que la posibilidad que tiene de ser "la primera mujer alcalde de Vitoria es un auténtico honor", a la vez que ha destacado la apuesta del PP vasco por poner mujeres al frente de las instituciones porque es "una gran necesidad en Euskadi".

La presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González, ha dicho que una mujer "para realizarse de verdad necesita sentirse libre y estar segura, lo que hoy no es posible en Bilbao, donde las mujeres pasamos miedo y tememos volver solas a casa" porque desde el Ayuntamiento "han tirado la toalla y nos están preparando para que nos acostumbremos a convivir con la violencia".