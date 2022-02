La alcaldesa de Andoain, Maider Laínez, reclama "mantener viva la memoria de las víctimas en los jóvenes"

La agrupación socialista de Andoain ha realizado este martes un homenaje al que fuera militante del PSE-EE y jefe de la policía local del municipio, Joseba Pagazaurtundua, asesinado hace 19 años por ETA. La alcaldesa de Andoain y secretaria general del PSE-EE de Andoain, Maider Laínez, ha abogado por "mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo en nuestros jóvenes". Laínez ha recordado a Pagazaurtundua y ha evocado también la memoria de "las otras siete víctimas de la banda terrorista que hay en Andoain y cuyos asesinatos nunca debieron producirse".

En su intervención, ante la escultura 'Josebaren etxea', de Agustin Ibarrola, junto al Ayuntamiento, Laínez ha afirmado que "como sociedad tenemos un compromiso para garantizar la dignidad de las víctimas". Para ello, ha considerado "imprescindible" el "construir una memoria colectiva e inclusiva, implicando en su ejercicio a aquellos que vivieron los años de plomo; pero, sobre todo, haciéndoles partícipes de ese pasado a la juventud".

"En ese camino, no debemos tener miedo a que nuestros jóvenes conozcan lo que aquí ha pasado", ha defendido, tras asegurar de que es en ellos en quienes "debemos mantener viva" la memoria de las víctimas. A su juicio, "es fundamental hablar más con ellos, para que conozcan los errores cometidos" con el objetivo de que "no se vuelvan a producir", construyendo el futuro de esta sociedad, pero sin "blanquear lo que ha pasado o no llamar a las cosas por su nombre". Por eso, "no podemos pasar página con el argumento de que hay que mirar para adelante".

Finalmente, la alcaldesa de Andoain ha reivindicado la memoria de Pagazaurtundua y de todas las víctimas del terrorismo cuya vida fue arrebata de "forma tan injusta". "Jamás nadie debió ser asesinado por el mero hecho de pensar diferente y defender la libertad", ha finalizado.