El alcalde de San Sebastián no comparte la decisión de EH Bildu de no recibir a Woody Allen.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, se ha referido a la "polémica" creada tras la decisión de EH Bildu de no acudir a la recepción que el ayuntamiento va a realizar este martes a Woody Allen con motivo del comienzo del rodaje de su película en San Sebastián. EH Bildu dijo ayer que no recibiría al director por la denuncia de abuso sexual de su hija adoptiva y hoy el alcalde Eneko goia ha subrayado que respeta pero no comparte la decisión de la coalición independentista.

Eneko Goia ha señalado que respeta la opción de EH Bildu pero que no la comparte, subraya que no va a entrar en una polémica que en este momento se suscita en los medios y destaca que desde el punto de vista de lo que son los procesos judiciales "el todavía cree en la presunción de inocencia". De este modo Goia ha remarcado que lo único que le importa de Woody Allen es que se trata de un director de reconocido prestigio y con una vinculación notable con la ciudad ya que el Festival de Cine de San Sebastián le nombró Premio Donostia. Por esta razón el alcalde de San Sebastián concluye que después de la rueda de prensa con los detalles del rodaje, el ayuntamiento ofrecerá una recepción a Allen, a su equipo y a la productora Mediapro, al igual que hace el consistorio con otras muchas personas y entidades que visitan la ciudad.

La polémica se ha producido después de que EH Bildu anunciara este lunes que no recibiría al director neoyorquino debido a las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre él por parte de su hija adoptiva, Dylan Farrow, realizada en el 2008 cuando la menor tenía 7 años y lamentaba que el alcalde, Eneko Goia, a pesar de esta denuncia, organizara dicha recepción.