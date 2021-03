El alcalde de Donostia, Eneko Goia, espera "salvar la situación que se está viviendo" en la hostelería

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha analizado la situación epidemiológica por la que atraviesa la capital guipuzcoana en este momento en el que el LABI acaba de endurecer las medidas de cara a Semana Santa. El responsable del Consistorio donostiarra asegura que la tendencia "no es positiva", por lo que prevé que "siga subiendo. "Las cifras cambian rápido y la tendencia de los últimos días no es buena, con lo cual no es consuelo", dice.

El Ayuntamiento de San Sebastián ha hablado en COPE Euskadi sobre el encuentro mantenido con los hosteleros, donde se abordaron varios temas. Una mesa de diálogo que tuvo como objetivo "salvar la situación que se está viviendo" en el sector. Por ello, de momento, el equipo del alcalde se encuentra analizando "distintas medidas" y está "trabajando en ello", por lo que que espera tener prornto una "propuesta concreta". Y es que las nuevas medidas del LABI vuelven a traducirse en un varapalo para la hostelería en toda la Comunidad Autónoma, que todavía sigue sin ver la luz al final del tunel. "La situación tiene impacto sobre la hostelería porque guste o no esa es una ctividad que implica un riesgo, simplemete porque cuando se realiza el consumo la macarilla se pone y se quita y sabemos que es un elemento que tiene cierto riesgo", añade Goia.

En cuanto a la presencia continuada de frances en la capital vasca, el alcalde insiste en que son "son situaciones incoherentes" y que resulta difícil que se entiendan pero se trata de una situación en la que el Ayuntamiento no puede intervernir. "No tenemos jurisdiccinones sobre ciudadanos de otro país, en este caso Iparralde".

También se ha pronunciado sobre la Final del Copa del Rey, para la que insiste en que se cumplan las restricciones acordadas y dice que le "gustaría que no hubiera esas excepciones que confirmarn la regla", ya que saltarse las medidas implica más contagios en un momento en el que todavía el ritmo de inoculación es lento. "Es una vacunación con sobre saltos y a día de hoy no parece probable que se se llegue a verano se va a demorar algo más".