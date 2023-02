Álava trabaja con las residencias para implantar mejores controles de calidad

La Diputación alavesa mejorará los controles de calidad en la atención de las 88 residencias del territorio inspirándose en el modelo que se remplea en Australia y que está basado en una serie de indicadores.



Para implantar este modelo, la Diputación primero ha mandado una encuesta durante el mes de enero a las 88 residencias que hay en Álava, en la que se les ha preguntado por el número de horas trabajadas o los instrumentos que utilizan para valorar el estado nutricional, el dolor o el riesgo de úlceras y caídas de los usuarios.



Con las respuestas ya recibidas, se elaborará un diagnóstico que se presentará en una jornada técnica que se celebrará el 23 de marzo con el conjunto de las residencias. Tras la jornada, con la participación de las residencias, un grupo de trabajo elaborará los indicadores de calidad en la atención de los centros.





Once indicadores: sujeciones, pérdida de peso o caídas



El modelo que se va seguir es el de Australia, donde en concreto aplican once indicadores que miden la calidad de la atención a los mayores: por ejemplo, sujeciones, pérdida de peso en los residencias, caídas, ratios de personal, derivaciones a los hospitales o número de vistas de familiares.



También se dará importancia a conocer la historia de vida de las personas, con sus apetencias y deseos, una información que se utilizará para mejorar la atención en las residencias. Por ejemplo, si al residente le gusta la música, le pondrán en grupos de musicoterapia, o si ha detallado sus preferencias, cumplirlas, como decidir que no le deriven al hospital u oponerse a una sonda nasogástrica.



El objetivo es que todos estos indicadores se apliquen progresivamente en todas las residencias alavesas de manera unificada para mejorar la calidad de la atención a los usuarios de estos centros. EFE