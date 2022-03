Un aficionado del Athletic denuncia una terrible agresión a su hijo subida a las redes sociales

Un seguidor del Athletic Club y padre de un niño ha denunciado en sus redes sociales con un video la brutal agresión que sufrió su hijo menor por otros niños, que además de intimidarle le agredieron.



El padre pedía ayuda para atrapar a los autores de semejante atrocidad. "Me ha llegado este video...Como se averigüe quién es el Aimar ese, y sus dos amiguitos valientes...me dicen de un equipo de un barrio de Bilbao...si conseguimos difusión #aimarvaliente", decía en uno de sus tuit.

Me ha llegado este video...Como se averigüé quien es el Aimar ese, y sus dos amiguitos valientes...me dicen de un equipo de un barrio de Bilbao...si conseguimos difusión #aimarvaliente

No será difícil saber el sitio @FBizkaino@OGarciaManceras muevelo, Oscar pic.twitter.com/84N5BXLmC2 — Iñigo Martínez Totorikaguena (@totorika23) March 24, 2022











Ha consiguido el efecto que esperaba y la colaboración ciudadana ha permitido saber saber quién había agredido a su hijo, como él mismo ha explicado en otra publicación en twitter:

"Ya está todo en marcha. Campo del Otxarkoaga, (Bilbao) el agredido, del Ibarsusi, juegan allí, no tardarán en pillar al valiente de Aimar...que todo sea dicho, es mi hijo el que está de rodillas, y.. (no lo digo, porque me cierran la cuenta)", decía poco después de colgar el tuit anterior.