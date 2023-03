Josean Fernández, presidente de AERGI: "La sociedad no considera que la adicción sea una enfermedad"

'El pensamiento social predominante y la adicción' es el título de la charla que organiza el presidente de la asocaición AERGI este lunes. Josean Fernández, presidente y ponente, señala que la percepción social predominante es que "las personas adictas somos personas ‘sin acabar’ que en un momento dado hemos cogido el carril equivocado y nos hemos ido por el camino fácil del desahogo y el consumo exagerado". Añade que, en el caso de las sustancias legales (como por ejemplo el alcohol, el juego o ciertos medicamentos), "la percepción existente es que nosotros ensuciamos la sustancia. Los malos somos nosotros, no ella".

En este sentido, el presidente de AERGI matiza que, en el caso de las drogas ilegales, la percepción social es que la persona es víctima de la sustancia, "pero, en el caso de las legales, es la sustancia víctima del adicto, porque a otras personas no les hace daño. La sociedad se convierte en juez y parte y nos margina porque hacemos con las sustancias legales algo que no se debe hacer: consumirlas en demasía. La sociedad no considera que la adicción es una enfermedad"

Fernández insiste en que el objetivo de esta charla es que "la sociedad entienda que detrás de una persona enferma hay una persona que busca seguridad, una persona débil porque está preso de la enfermedad. Y esto tiene solución pero, para ello, es necesario comunicar e informar más allá de comas etílicos, muertes por sobredosis o suicidio por juego"