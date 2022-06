El acusado por la muerte de Santi Coca descubierto pasando a Francia seguirá libre a la espera de juicio

El joven acusado por la muerte de Santi Coca en San Sebastián que fue descubierto el pasado 7 marzo por las autoridades fronterizas cuando intentaba cruzar de España a Francia continuará en libertad provisional a la espera de juicio tras rechazar la Audiencia de Gipuzkoa su ingreso en prisión, tal y como habían solicitado las acusaciones. Este joven es uno de los seis investigados que se encuentran en libertad provisional acusados de la muerte de Santi Coca, el menor donostiarra fallecido tras una pelea en las inmediaciones del Naútico en la Concha en 2019, cuya muerte será enjuiciada por un tribunal del jurado.



Tras conocer el intento de acceso a Francia, la Fiscalía y el resto de acusaciones habían solicitado el ingreso en prisión provisional de este joven de origen marroquí, por el presunto "incumplimiento" de las condiciones de su libertad provisional, solicitud que fue denegada ya en un primer momento por la Audiencia de Gipuzkoa, que alegó entonces que no había quedado "claro" si el joven llegó a abandonar el territorio español y que, en su caso, el "riesgo de fuga" estaba descartado por otros factores como haber acudido repetidamente a las comparecencias judiciales que se le impusieron y su participación en un "curso de formación" en San Sebastián.



No obstante, tanto la Fiscalía como las acusaciones recurrieron la puesta en libertad provisional de este investigado, que sin embargo ha vuelto a ser ratificada ahora por la Audiencia en un auto en el magistrado encargado del caso vuelve a reiterar que, desde el momento en el que fue puesto en libertad provisional, el procesado "ha cumplido con sus comparecencias" periódicas ante el juzgado, salvo con algunas "llamativas excepciones" que, sin embargo, no constituyen "motivo suficiente para prever la existencia de una voluntad de fuga".



Santiago Coca murió tras permanecer dos días en coma en el Hospital Donostia, después de sufrir una agresión la madrugada del 26 de abril de 2019 por parte de un grupo de personas en el exterior de una céntrica discoteca donostiarra. La Ertzaintza detuvo a siete jóvenes por su presunta relación con estos hechos, si bien el Juzgado de Guardia sólo ordenó prisión provisional para seis de ellos: tres chicos rumanos, uno de origen argelino, otro marroquí y un español. En 2020 los seis accedieron a la libertad provisional con distintas medidas cautelares para evitar su huida, como la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.