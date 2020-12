El acusado de matar a Asier Niebla: "No hay día que no me levante pensando en esa familia que he destrozado".

En la segunda jornada del juicio por la muerte de Asier Niebla que se sigue en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, el acusado ha comenzado este jueves su declaración entre sollozos y ha dicho sentirse "muy arrepentido" ya que en ningún momento pegó a la víctima con la intención de matarle. El acusado ha relatado que ese día, el 12 de agosto del 2018, salió a celebrar su cumpleaños y a las 5h de la madrugada se encontró fuera de un bar con su expareja y al acercarse vio aparecer a Asier Niebla que la agarraba por la cintura. Presa de la impotencia y bajo los efectos del alcohol y de las drogas, según ha dicho, "me acerqué y le dí un único puñetazo, de frente, en la cara y él se tropezó, dio tres pasos y se cayó de espaldas". El acusado ha rechazado una y otra vez que le diera un golpe con la intención de matarle tal y como sostienen, según ha dicho, las partes acusatorias.

Entre lágrimas, el acusado ha lamentado lo sucedido durante su declaración. "No soy un asesino ni un maltratador", ha dicho y ha subrayado que "nadie me va a quitar el sufrimiento que llevo encima, porque no hay día que no me levante pensando en ese chaval y en esa familia que he destrozado" al tiempo que ha dicho entender que la familia "me quiera muerto y que me pudra en la cárcel". Finalmente el acusado ha reconocido que en el momento de los hechos se fue del lugar "asustado" cuando vio a Asier tirado en el suelo pero ha puntualizado que se presentó ante la Guardia Municipal cuando ésta se lo requirió, al día siguiente, y que nada más personarse en dependencias policiales preguntó por Asier. "Cuando me dijeron que estaba muy mal, en coma, no me creía lo que estaba pasando", ha dicho el acusado.