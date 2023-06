Acuerdo en tiempo récord entre PSE y PNV para gobernar Vitoria

Apenas tres días les ha llevado a PNV y PSE cerrar el acuerdo de gobierno en el que esta vez los socialistas asumen Urbanismo, Vivienda y Hacienda, como carteras más importantes, y los nacionalistas reciben Seguridad y Políticas Sociales. La sorpresa es que estosn últimos retienen la movilidad, un regalo envenenado ahora bajo el epígrafe de Tráfico y cuya encomienda es modificar el BEI y acometer la caótica circulación en el Sur de la ciudad.

También novedad es la prioridad que dará a la Igualdad la flamante primera alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, quien asumirá este área. El PSE obtuvo 6 ediles, los mismos que el PNV y que el PP, que fue la tercera fuerza en votos, partido que la apoyó para evitar que fuera elegida la candidata de EH Bildu, Rocío Vitero, la más votada en las elecciones.





El PSE asumirá la gestión de cinco concejalías enmarcadas en el las áreas de Alcaldía, Hacienda, Recursos Humanos, Deporte y Salud y otra de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente y Promoción Económica. Y el PNV liderará otras seis carteras dentro del área de Cuidados y Servicios a las Personas y otra de de Modernización de la Administración y Mejora del Espacio Público.





Sin castigos

La que será teniente de alcalde, la jeltzale Beatriz Artolazabal no ha desvelado que cartera asumirá y ha centrado su mensaje, al igual que el presidente del ABB, en pedir a la oposición acuerdos y no palos en la rueda por el bien de la ciudadanía. En concreto ha pedido que se haga una "oposición constructiva que entienda que esto no va de siglas, de revanchas ni de castigos", sino de "hablar y acordar por un futuro mejor".



Una vez develado el reparto de responsabilidades queda por conocer el nombre de los concejales delegados que estarán al frente de cada departamento, incógnita que se despejará a lo largo de esta semana en una Junta de Gobierno Local, en la que también se desvelará el nombre de los ediles que ocuparán los puestos de teniente de alcaldesa.

El gobierno en minoría suma 12 de 27 ediles, uno menos que en la legislatura anterior.