La actriz Penélope Cruz recibe este viernes el Premio Donostial en el Zinemaldi.

La actriz Penélope Cruz es la indiscutible protagonista de este viernes en la recta final del Festival de Cine de San Sebastián, ya que recibe esta noche en el Kursaal, en una gala que promete "sorpresas", el Premio Donostia, el tercero de esta edición y en la que estará acompañada por el actor Javier Bardem. Además se proyectará la película "La Red Avispa" en la que participa junto a Edgar Ramírez y Gael García Bernal, presentes también en San Sebastián.

Sobre el Premio Donostia, Penélope Cruz ha dicho hoy que "es un gran honor recibirlo, que se lo tiene que agradecer a mucha gente y que éste es un festival al que le tiene un cariño especial y del que guarda buenos recuerdos". Y ha señalado que, cuando el director del Zinemaldi, Jose Luis Rebordinos le comunicó el premio, ella le preguntó "si estaba seguro" pero que como se considera como un personaje de Almodóvar, aceptó el premio que le daban "por si acaso luego" le pasaba algo, ha dicho provocando risas. Esta noche la madrileña de 45 años se convertirá en la segunda actriz española que lo consigue, tras Carmen Maura y en la mujer más joven que lo logra.

Por lo demás, mañana último día del festival se conocerá la cinta ganadora de la Concha de Oro y entre las mejor posicionadas parten dos cintas españolas. " La hija de un ladrón" de Belén Funes y "La trinchera infinita" de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga. La gala de clasura contará además con el estreno internacional de la película "The song of names", un drama con trasfondo histórico y musical, ambientado en la II Guerra Mundial, protagonizado por Tim Roth, Catherine McCormack y Clive Owen, dirigida por el canadiense Francoise Girard. Antes, por la tarde y en el Teatro Victoria Eugenia se verá la película sorpresa "The Joker" que se proyectará simultáneamente en seis ciudades españolas.