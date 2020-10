ABAO reduce aforo para salvar el estreno de “Il turco in Italia” mañana en Bilbao

La ABAO inicia su 69 temporada con una versión reducida de la ópera de Gioachino Rossini “Il turco in Italia” y doblando algunas funciones para dar cabida a todos sus socios ante las nuevas limitaciones por la pandemia, si bien no ha resuelto aún si mantendrá la programación del resto de la temporada.

En comparecencia ante los medios para detallar los cambios previstos para cumplir con las nuevas restricciones de aforo en los teatros, el presidente de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, Juan Carlos Matellanes, ha asegurado que “aún hay tiempo” para poder “adaptar” esas restricciones "al mundo de la cultura" y que puedan aplicarse unos aforos más amplios y poder así mantener la programación, que el 21 de noviembre continuaba con “Alzira” de Verdi.

De momento, ha indicado, “se mantienen abiertas todas las posibilidades” y ha asegurado que "ante las dificultades, la ABAO se crece".

Más representaciones....pero de menor duración



Tras la decisión del Gobierno Vasco de limitar el aforo máximo en los teatros a 400 localidades, lo que supone 200 menos que con la restricción anterior, la ABAO ha acordó esta semana junto a los cantantes, orquesta y el Palacio Euskalduna, celebrar nueve representaciones de la primera ópera de esta temporada en un formato reducido.

De esa manera, se han previsto tres días de sesiones únicas, (los miércoles 21 y 28 de octubre, y el lunes 2 de noviembre) y tres días de sesiones dobles (sábado 24, lunes 26 y viernes 30 de octubre), y en todas se ofrecerá una versión acortada ‘Il turco in Italia’ que durará hora y media, cuando la original suele tener una duración de 2 horas y cuarto.

Para ello, el director musical Christophe Rousset y el director de escena, Emilio Sagi, han tenido que adaptar esa ópera, que “es una joya”, a una versión más corta “con continuidad dramática y continuidad musical”.

Inicialmente afrontaron el reto “con preocupación” si bien, tras el ensayo de este lunes, han comprobado que “ha quedado muy bien” y han asegurado estar “relativamente contentos” con el resultado del espectáculo en el que “parece que no falta nada”.

“No es un sacrilegio”



“No creo que sea un sacrilegio”, ha dicho Sagi al tiempo que ha manifestado su impresión personal de que igual a Rossini, “que era muy de cortar, alargar y adaptar” sus obras, le hubiera gustado esa solución imaginativa para mantener el espectáculo conforme a las nuevas medidas sanitarias .

Rousset y Sagi han explicado que la opción reducir la obra también la han aplicado teatros de Amsterdam y Munich para evitar así tener que suspender las representaciones, lo cual hubiera sido “una tragedia”.

Al doblar las representaciones, la ABAO podrá llegar a los 3.800 espectadores para poder así dar cabida a todos sus socios y compromisos de los patrocinadores en esta primera obra de la temporada, pero no podrá sacar entradas al público. Por ello, la asociación recuerda a sus socios que pueden transmitir, regalar o vender sus entradas.

Con ese objetivo de no suspender el espectáculo, “se ha desarrollado una nueva concepción de ‘Il turco in Italia'” más breve pero con un nivel de calidad suficiente, que supone “una solución buena, razonable de imaginativa” para poder doblar funciones y no superar esas restricciones de aforo ordenadas por el Gobierno Vasco y que aún debe de avalar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, antes de su entrada en vigor.