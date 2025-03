8 mujeres comprometidas con la Iglesia de Bizkaia

La Diócesis de Bilbao ha celebrado este viernes, víspera del Día Internacional de la Mujer, la séptima edición de "martxoak 8 mujeres", que quiere reconocer cada año el compromiso de 8 mujeres con la Iglesia de Bizkaia, en diferentes ámbitos de servicio a la comunidad. Un acto que este año es especial ya que coincide con el 75 aniversario de la Diócesis de Bilbao. "Queremos avanzar hacia una sociedad en la que las mujeres no sean invisibles", ha subrayado el obispo de Bilbao, Joseba Segura, durante este reconocimiento.

Don Joseba Segura ha defendido un mundo "en el que las mujeres no sufran violencia sexual, donde no les falte el acceso a recursos básicos, donde puedan recibir educación de calidad y donde no compitan por trabajos en condiciones de desigualdad". Una sociedad donde "no haya trata, no haya techos de cristal y una Iglesia que apueste por ello y lo construya con otras muchas personas", ha subrayado el obispo de Bilbao.

Don Joseba Segura, obispo de Bilbao, durante el acto «martxoak8mujeres»

Daniela Areli Arriaga, Txaro Dañobeitia, Ana Zugaza, Isa Matilla, Loli Asua, Consuelo Puente, Mª Carmen Hernández y Goyi Rivera han sido las 8 mujeres que han recibido el reconocimiento este año y a las que se les ha entregado la lámina de una huella personalizada y pintada por el artista Toño Valdivieso en un acto que en la parroquia de El Carmen de Indautxu.

las ocho mujeres galardonadas

Daniela Areli Arriaga Martínez, nacida en Ciudad de México hace 32 años. Química, farmaceútica y bióloga, forma parte de la asociación Norai. Daniela Imparte talleres creativos en el proyecto con familias en situación de vulnerabilidad, con los txikis. También tiene algún proyecto de desarrollo que se quiere implementar en Karrantza.

Txaro Dañobeitia pone rostro a todas esas mujeres que desde el ámbito de Liturgia cuidan las celebraciones y celebran en ausencia de presbítero (ADAP).

Ana Zugaza. Primera vicepresidenta del Consejo Pastoral Diocesano y relatora de la Asamblea Diocesana ha recibido el reconocimiento en representación de las mujeres que están en tareas de corresponsabilidad y liderazgo.

Isa Matilla. Profesora y misionera en Ecuador ha puesto cara a las mujeres que han contribuido a transformar el mundo desde la educación en tierras de misión.

Loli Asua. Profesora en la Universidad del País Vasco, miembro del Consejo Pastoral Diocesano y vinculada a la comunidad Fe y Justicia es otra de las mujeres reconocidas este año. Representa a las mujeres comprometidas con la formación.

Consuelo Puente. Trabajadora desde sus inicios en la librería diocesana Jakinbide, recibe el reconomiento en nombre de las mujeres que han contribuido a evangelizar desde el ámbito de la cultura.

Mari Carmen Hernández. Miembro del grupo de víctimas de la comisión de paz y reconciliación y mujer comprometida en el ámbito socio político, pondrá rostro a todas las mujeres que han estado o están en este ámbito.

Goyi Rivera. Voluntaria de pastoral de la salud y de Caritas Bizkaia en el centro Hargindegi representa el ámbito socio caritativo.