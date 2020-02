62.000 usuarios de Abiatu deberán renovar sus dispositivos, sin coste alguno, en los próximos meses.

El lunes 24 de febrero comienza en Gipuzkoa el plazo para renovar los dispositivos Abiatu emitidos en el 2015 que tienen más de 62.000 usuarios y que caducarán entre finales de este año y principios del 2021. El nuevo Abiatu 2.0 que Bidegi entregará mantiene todas las ventajas y descuentos del actual dispositivo y como novedad, según ha anunciado este miércoles la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oyarbide, "podrá ser utilizado en todas las autopistas de Francia y en los aparcamientos galos adheridos al sistema Via T". El cambio no tiene coste alguno y la tarifa de mantenimiento seguirá siendo de 7 euros al año.

Bidegi comenzará a enviar una carta informativa el lunes 24 de febrero a los usuarios que necesitan renovar el dispositivo y que tendrán que tramitar la solicitud rellenando un cuestionario a través de la página web de Bidegi (abiatu.bidegi.eus) o acudiendo a los servicios de atención al cliente de Bidegi en Aritzeta. El plazo previsto para la entrega del nuevo dispositivo es de cuatro semanas desde la fecha de solicitud y se podrá recoger de forma gratuita en Aritzeta y en la oficina de Correos más próxima al domicilio o pagando un euro por su entrega, en el propio domicilio.

Un aspecto importante de la renovación es que será "obligatorio devolver el antiguo dispositivo" en cualquier peaje o en las oficinas de Aritzeta. Bidegi lo recordará por mail al usuario que dispondrá de un mes para entregar el antiguo Abiatu y en caso de no hacerlo se le aplicará un cargo anual de 36 euros hasta su devolución. La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oyarbide, ha subrayado que es mejor "hacer las cosas bien" porque si en un año no se ha entregado el antiguo dispositivo "Bidegi lo bloqueará, no será posible utilizarlo y tendrá que comenzar desde cero los trámites para obtener el Abiatu".

Oyarbide ha recordado que el uso del dispositivo Abiatu es "obligatorio" para obtener descuentos en los peajes de Irun y en la nueva salida/entrada que Bidegi va a poner en marcha próximamente en Oinaurre y también en los nuevos peajes que pondrá en marcha en la A636, en la Autovía de Deskarga, a finales del 2021.